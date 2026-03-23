Gajkesari Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मन के कारक चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। वह एक राशि में करीब ढाई दिन तक रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति करते रहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा जल्द ही मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे वह मार्गी गुरु के साथ युति करके पावरफुल गजकेसरी राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। इस राजयोग का निर्माण करने से कुछ राशि के जातकों को सुख-समृद्धि, धन-संपदा और मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 मार्च 2026, बुधवार को 06:16 ए एम बजे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 27 मार्च 2026, शुक्रवार को 09:35 ए एम बजे तक रहेंगे। करीब 54 घंटे बनने वाला ये पावरफुल राजयोग का असर कुछ दिनों तक बना रहता है। बता दें कि गजकेसरी राजयोग का निर्माण तब होता है जब गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो रही हो या फिर एक-दूसरे से केंद्र स्थान (1, 4, 7, 10वें भाव) में हों।

वृषभ राशि (Vrishabha Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि में गुरु बृहस्पति दूसरे भाव यानी धन भाव में विराजमान है, जिससे गजकेसरी राजयोग इसी भाव में बनेगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी और बिजनेस में काफी लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। आपके काम और मेहनत को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको काफी मुनाफा हो सकता है।

लंबे समय से फंसे हुए पैसे मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अपार सफलता हासिल हो सकती है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी गुरु-चंद्र की युति से बना गजकेसरी राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के 11वें भाव में दोनों ग्रहों की युति हो रही है। इस भाव को इच्छापूर्ति का भाव कहा जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी में सफलता हासिल हो सकती है। आपको अपार सफलता के साथ प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र करें, तो कई नए प्रोजेक्ट से लेकर साझेदारी के नए अवसर मिल सकते हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही प्रेम और दांपत्य जीवन भी अच्छा जाने वाला है।

कन्या राशि (Kanya Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी गुरु-चंद्रमा का गजकेसरी राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दशम भाव में गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको अपार सफलता के साथ पदोन्नति मिल सकती है।

व्यापार की दृष्टि से ये अवधि लाभकारी हो सकती है। व्यापार में आपको नए साझेदार मिल सकते हैं। ऐसे में आपके द्वारा बनाई गई रणनीति के माध्यम से काफी लाभ मिल सकता है। छात्रों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। आपको काफी उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आज ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।