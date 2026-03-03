Chandra Dev Ki Aarti: हिंदू धर्म में चंद्र देव की आरती का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। चंद्र देव को मन, भावनाओं, मानसिक शांति और माता का कारक ग्रह माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि नियमित रूप से चंद्र देव की आरती करने से मन को शांति मिलती है, तनाव और नकारात्मक विचार कम होते हैं तथा कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। मान्यताओं के अनुसार, पूर्णिमा या सोमवार के दिन चंद्र देव की पूजा और आरती करने से मानसिक स्थिरता, सुख-समृद्धि और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। इस आरती के पाठ से चंद्र दोष, मानसिक अशांति और भय दूर होते हैं। जो भक्त श्रद्धा और शुद्ध मन से चंद्र देव की संपूर्ण आरती का पाठ करता है, उस पर चंद्र देव की विशेष कृपा बनी रहती है और जीवन में शांति व संतुलन बना रहता है। यहां पढ़ें चंद्र देव की संपूर्ण आरती।

चंद्र देव की आरती लिरिक्स इन हिंदी (Chandra Dev Ki Aarti Lyrics In Hindi)

ॐ जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा ।

दुःख हरता सुख करता, जय आनन्दकारी।

रजत सिंहासन राजत, ज्योति तेरी न्यारी ।

दीन दयाल दयानिधि, भव बन्धन हारी।

जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे।

सकल मनोरथ दायक, निर्गुण सुखराशि।

योगीजन हृदय में, तेरा ध्यान धरें ।

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, सन्त करें सेवा।

वेद पुराण बखानत, भय पातक हारी।

प्रेमभाव से पूजें, सब जग के नारी।

शरणागत प्रतिपालक, भक्तन हितकारी।

धन सम्पत्ति और वैभव, सहजे सो पावे।

विश्व चराचर पालक, ईश्वर अविनाशी।

सब जग के नर नारी, पूजा पाठ करें।

ॐ जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।