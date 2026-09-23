Chanakya Niti In Hindi: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में समाज के सुधार और व्यक्तियों को सही दिशा में लाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। इन्हें आज के समय में भी उतनी ही प्रसांगिक माना जाता है। विलक्षण प्रतिभा से धनी आचार्य की इन नीतियों को काफी कठोर के साथ-साथ निर्थक माना जाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य की इन नीतियों में कहीं न कहीं कुछ सच्चाई भी है। ऐसे ही चाणक्य नीति में एक ऐसे श्लोक का जिक्र है जिसमें ये बताया गया है कि ऐसी कौन सी जगहें है जहां पर व्यक्ति को कुछ पल भी नहीं रहना चाहिए। अगर इन जगहों पर व्यक्ति निवास करता है, तो तरक्की, सफलता से ले लेकर मान-सम्मान पर बुरा असर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति को किन जगहों पर निवास नहीं करना चाहिए…

श्लोक

यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः।

न च विद्यागमोऽप्यस्ति वासस्तत्र न कारयेत् ॥

भावार्थ :

चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के श्लोक 8 में इस श्लोक को लिखते हुए इसका अर्थ लिखा है कि जिस देश में सम्मान न हो, जहां कोई आजीविका न मिले , जहां अपना कोई भाई-बंधु न रहता हो और जहां विद्या-अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए।

जिस देश में न हो सम्मान

आचार्य चाणक्य के अनुसार, ऐसे स्थान में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। जहां पर आपका सम्मान न हो रहा हो। देश ही नहीं जहां पर आपकी मेहनत, योग्यता या फिर आपके व्यक्तित्व का सम्मान न हो रहा है, तो ऐसी जगह पर कभी भी ज्यादा समय तक न रुकें। ऐसी जगह पर लंबे समय तक रहने से आपके आत्मविश्वास, साहस, विकास में रुकावट आ सकती है। इसके साथ ही कई बार अपमान का भी सामना करना पड़ता है। अधिक मेहनत करने के बावजूद आपकी तुलना दूसरों से की जाती है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां पर उसका सम्मान हो और उसके गुणों, परिश्रम के आधार पर सम्मान किया जाए।

जहां पर न हो आजीविका का साधन

अगर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, रोजगार या फिर आय का उचित साधन नहीं मिल रहा है, तो वहां पर नहीं रहना चाहिए। आजीविका केवल धन से संबंधित नहीं होती है बल्कि आत्म निर्भरता और सम्मान भी बेहद जरूरी है। इसलिए व्यक्ति को ऐसे स्थान को चुनना चाहिए जहां पर उसकी

योग्यता, कौशल के अनुसार ही काम मिल सके।

जहां पर न हो भाई-बंधन या करीबी

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए। जहां कठिन परिस्थितियों, परेशानियों में कोई भी आपका सहयोग न कर सके। ऐसे में स्थान पर रहने से आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को रहने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर सामाजिक और भावनात्मक सहयोग मिल सके। ऐसे में आप हर परिस्थिति में उनका सहयोग पा सकते हैं।

जहां पर विद्या अध्ययन का अवसर न मिल रहा है

एक व्यक्ति की आधारशिला विद्या होती है। इसलिए आप जिस स्थान में रह रहे हो वहां पर शिक्षा प्राप्त करने से लेकर नई चीजें सीखने का अवसर मिलना चाहिए। अगर ऐसी जगह चुनते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आने के साथ सफलता की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इसके साथ ही आपकी क्षमताओं में तेजी से वृद्धि हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने के अवसर नहीं है, तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए।

डिस्क्लेमर: ये लेख आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखित चाणक्य नीति विचारों और उनका सामान्य व्याख्या से संबंधित है। इनमें दिए गए विचारों का उद्देश्य किसी व्यक्ति, स्थान या फिर समुदाय के प्रति भेदभाव या निर्णय लेने के लिए प्रेरित नहीं करता है। इसलिए पाठक इन विचारों को अपने विवेक और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से समझें। इस लेख में लिखी गई जानकारी सामान्य और सूचनात्मक उद्देश्य