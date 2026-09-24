Chanakya Niti In Hindi: दोस्ती हर व्यक्ति के जीवन में एक सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है। एक ऐसा दोस्त जो आपकी हर मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता है। आपकी सफलता से जलने के बजाय खुश हो जाता है। इसके साथ ही आपकी गलतियों को बिना किसी फिल्टर के सही करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, जो आपके सामने सबसे ज्यादा प्रिय बने होते हैं लेकिन पीठ पीछे उनकी असलियत कुछ और ही होती है। इसी क्रम में आचार्य चाणक्य ने ऐसे दोस्तों के बारे में बताया है जिनका तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए।

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में एक ऐसे ही श्लोक में जिक्र किया है कि कैसे मित्र आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। आचार्य ने ऐसे दोस्तों की तुलना विष के घड़े से की है जिसके ऊपर दूध रखा होता है। इसलिए समय रहते इन लोगों के स्वभाव को पहचान कर उनके उचित दूरी बना लेना ही सही हो सकता है।

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श्लोक

परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्।

वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् ॥

भावार्थ :

ये चाणक्य नीति के अध्याय 2 के श्लोक 5 में किया गया है। इस श्लोक का अर्थ है जो पीठ पीछे आपके काम बिगड़ता है और आपके सामने प्रिय बोलता है। ऐसे मित्र मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए।

ऐसे दोस्तों से रहें दूर

आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति के दोस्त बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इनमें से कई दोस्त ऐसे होते हैं, जो वास्तव में दोस्ती का मतलब जानते हैं और हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। वहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं, जो हमेशा आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे आपके सामने बिल्कुल सीधे, प्यारे और मीठा बोलने वाले बने रहते हैं। उनकी बातों से ऐसा लगेगा कि उनसे बड़ा आपका कोई हितैषी नहीं है। लेकिन आपके हटते ही वे आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र करने या आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सामने से मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति आपका सच्चा मित्र नहीं होता।

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आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे दोस्तों की पहचान समय रहते कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो उनसे तुरंत ही दूरी बना लें।

डिस्क्लेमर: ये लेख आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखित चाणक्य नीति विचारों और उनका सामान्य व्याख्या से संबंधित है। इनमें दिए गए विचारों का उद्देश्य किसी व्यक्ति, स्थान या फिर समुदाय के प्रति भेदभाव या निर्णय लेने के लिए प्रेरित नहीं करता है। इसलिए पाठक इन विचारों को अपने विवेक और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से समझें। इस लेख में लिखी गई जानकारी सामान्य और सूचनात्मक उद्देश्य