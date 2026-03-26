Chakla Belan Vastu Tips: रसोई घर को घर की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहां इस्तेमाल होने वाली हर छोटी-बड़ी चीज का वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व होता है। चकला-बेलन, जो रोजमर्रा के काम में उपयोग होता है, उससे जुड़ी कुछ आम गलतियां अनजाने में घर की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती हैं। अक्सर लोग इसकी सही दिशा, साफ-सफाई और उपयोग के नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो वास्तु के अनुसार उचित नहीं माना जाता। ऐसे में जरूरी है कि इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए। तो आइए जानते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार चकला-बेलन से जुड़ी किन गलतियों से आपको बचना चाहिए।

क्यों खास है चकला-बेलन?

वास्तु शास्त्र के अनुसार चकला-बेलन अन्न और समृद्धि का प्रतीक होता है। रोटी, जो हमारे दैनिक भोजन का मुख्य हिस्सा है, उसी से बनती है। इसलिए इसे सम्मान और साफ-सफाई के साथ रखना जरूरी माना जाता है। वास्तु कहता है कि सही तरीके से उपयोग करने पर यह घर में खुशहाली और बरकत बनाए रखता है।

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गीला या गंदा चकला-बेलन न रखें

अक्सर लोग चकला-बेलन को इस्तेमाल के बाद कहीं भी रख देते हैं, जो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता। इसे हमेशा साफ करके सूखी जगह पर रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, गीला या गंदा चकला-बेलन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है।

चकला-बेलन जमीन पर न रखें

कुछ लोग चकला-बेलन को जमीन पर रख देते हैं या पैर से छू देते हैं, जो अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा टूटे या दरार वाले चकला-बेलन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक समस्याओं का संकेत माना जाता है।

सही दिशा और स्थान का रखें ध्यान

वास्तु शास्त्र के अनुसार चकला-बेलन को किचन में सही दिशा में रखना भी जरूरी है। इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। वहीं, गैस चूल्हे के बहुत पास या गंदे स्थान पर रखने से बचना चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है।

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क्या करें और क्या न करें

चकला-बेलन का इस्तेमाल हमेशा साफ हाथों से करें और काम खत्म होने के बाद इसे अच्छी तरह धोकर पोंछ लें। इसे इधर-उधर बिखरा हुआ न छोड़ें। साथ ही, इसे किसी के ऊपर फेंकना या खेल-खेल में इस्तेमाल करना भी गलत माना जाता है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें