Chaitra Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे ही हर मास एक पूर्णिमा आती है। इन्हीं में से चैत्र मास की पूर्णिमा का महत्व भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख-समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को पवनपुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस साल चैत्र पूर्णिमा की तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि दो दिन पड़ रही है। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। इसके साथ ही धार्मिक महत्व…

चैत्र पूर्णिमा 2026 कब? (Chaitra Purnima 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह में 7 बजकर 7 मिनट पर आरंभ हो रही है, जो 2 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 42 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में 02 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पड़ रही है। इस दिन चंद्रोदय शाम 07 बजकर 02 मिनट पर होगा।

चैत्र पूर्णिमा व्रत 2026 कब? (Chaitra Purnima Vrat 2026 Date)

चैत्र पूर्णिमा को श्री विष्णु को समर्पित व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन शाम को चंद्रोदय को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। ऐसे में जो जातक पूर्णिमा तिथि को व्रत रखते हैं, तो वह 1 अप्रैल को रखेंगे।

पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय – 06:11 पी एम

चैत्र पूर्णिमा के दिन होगा हनुमान जन्मोत्सव (Hanuman Janmotsav 2026 Date)

शास्त्रों के अनुसार, चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

हनुमान जन्मोत्सव पूजा का शुभ मुहूर्त (Hanuman Janmotsav 2026 Shubh Muhurat)

शुभ – उत्तम- 06:10 ए एम से 07:44 ए एम

लाभ – उन्नति- 12:25 पी एम से 01:59 पी एम

अमृत – सर्वोत्तम- 01:59 पी एम से 03:32 पी एम

शुभ – उत्तम- 05:06 पी एम से 06:39 पी एम

चैत्र पूर्णिमा 2026 का महत्व (Chaitra Purnima 2026 Significnace)

चैत्र पूर्णिमा के महत्व के बारे में भविष्य पुराण और पद्म पुराण आदि ग्रंथों में विस्तार से देखने को मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान-दान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी होती हैं और चंद्र दोष दूर होता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।