Chaitra Navratri 2026 Puja Samagri List: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। पंचांग के अनुसार, साल में दो बार नवरात्रि मनाई जाती है। पहली नवरात्रि चैत्र मास में होती है और दूसरी आश्विन मास में। दोनों नवरात्रियों में माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है और यह देवी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का पवित्र अवसर होता है। बता दें कि इस बार 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरूआत हो रही है और 27 मार्च को रामनवमी के साथ संपन्न होगा। इस दौरान मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन सही पूजा सामग्री के बिना यह अधूरी रहती है। नवरात्रि के नौ दिनों तक विधिपूर्वक आराधना करने के लिए कुछ जरूरी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे कलश, नारियल, फूल, माला, अक्षत (चावल), हल्दी, सिंदूर, फल, मिठाइयां आदि। मान्यता है कि इन सामग्रियों के साथ पूजा करने से मां की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ऐसे में यहां जानिए नवरात्रि पूजा की पूरी पूजन सामग्री की लिस्ट।

चैत्र नवरात्रि में पूजा सामग्री की लिस्ट (Chaitra Navratri 2026 Puja Samagri List)

मां दुर्गा की तस्वीर या कैलेंडर

माता के लिए चौकी

श्रृंगार की सामग्री

मिट्टी का पात्र और जौ (जवारे बोने के लिए)

तांबे या मिट्टी का कलश

आम के पत्ते

नारियल

कुश या कंबल वाला आसन

रोली और कुमकुम

अक्षत (चावल)

लाल चुनरी

मातरानी का ध्वज

सूखा नारियल और जटावाला नारियल

फूल-माला

अगरबत्ती और धूप

दीपक और घी या तेल

पंचमेवा, गुग्गल, लोबान, माचिस

पान, सुपारी और लौंग-इलायची

फल

मिठाई का भोग

गंगाजल

कपूर

आरती थाली

चैत्र नवरात्रि 2026 कैलेंडर (Chaitra Navratri 2026 Calendar)

नवरात्रि का पहला दिन – मां शैलपुत्री पूजा, घटस्थापना

नवरात्रि का दूसरा दिन – मां ब्रह्मचारिणी पूजा

नवरात्रि का तीसरा दिन – मां चंद्रघंटा पूजा

नवरात्रि का चौथा दिन – मां कुष्मांडा पूजा

नवरात्रि का पांचवां दिन – मां स्कंदमाता पूजा

नवरात्रि का छठवां दिन – मां कात्यायनी पूजा

नवरात्रि का सातवां दिन – मां कालरात्रि पूजा

नवरात्रि का आठवां दिन – मां महागौरी पूजा

नवरात्रि का नौवां दिन – मां सिद्धिदात्री पूजा, नवरात्रि पारण

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।