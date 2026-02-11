Chaitra Navratri 2026 Date: मार्च महीने में भक्तों के लिए भक्ति और शक्ति का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। घर-घर में घट स्थापना होती है, भक्त व्रत रखते हैं और मां से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, किस दिन कौन-सी देवी की पूजा होगी और कन्या पूजन की तिथि क्या रहेगी।

कब से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि 2026?

पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। द्रिक पंचांग के मुताबिक, प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 की सुबह 6 बजकर 52 मिनट से शुरू होकर 20 मार्च 2026 की सुबह 4 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 19 मार्च 2026, दिन गुरुवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मानी जाएगी। इसी दिन कलश स्थापना की जाती है और पहला व्रत रखा जाता है। नवरात्रि का समापन 27 मार्च 2026, दिन शुक्रवार को नवमी तिथि के साथ होगा। इस तरह इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक मनाई जाएगी।

नवरात्रि का क्यों है खास महत्व?

चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत मानी जाती है। यह समय ऋतु परिवर्तन का भी होता है, इसलिए आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से खुद को शुद्ध और संतुलित करने का अवसर माना जाता है। भक्त नौ दिनों तक उपवास रखकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से पूजा करने पर मां दुर्गा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।

कन्या पूजन कब होगा?

नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इन दोनों दिनों कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। साल 2026 में अष्टमी तिथि 26 मार्च, दिन गुरुवार को पड़ेगी। इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। वहीं नवमी तिथि 27 मार्च, दिन शुक्रवार को होगी। इस दिन सिद्धिदात्री की पूजा के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। इन दोनों में से किसी भी दिन भक्त कन्या पूजन कर अपना व्रत खोल सकते हैं।

कैसे करें कलश स्थापना?

नवरात्रि के पहले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थान पर साफ-सफाई कर लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर मिट्टी डालकर जौ बोएं और जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। इसके बाद मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर विधि-विधान से पूजा करें।

चैत्र नवरात्रि 2026 लिस्ट

  • 19 मार्च 2026, गुरुवार – मां शैलपुत्री की पूजा
  • 20 मार्च 2026, शुक्रवार – मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
  • 21 मार्च 2026, शनिवार – मां चंद्रघंटा की पूजा
  • 22 मार्च 2026, रविवार – मां कुष्मांडा की पूजा
  • 23 मार्च 2026, सोमवार – मां स्कंदमाता की पूजा
  • 24 मार्च 2026, मंगलवार – मां कात्यायनी की पूजा
  • 25 मार्च 2026, बुधवार – मां कालरात्रि की पूजा
  • 26 मार्च 2026, गुरुवार – मां महागौरी की पूजा
  • 27 मार्च 2026, शुक्रवार – मां सिद्धिदात्री की पूजा
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।