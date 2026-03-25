Chaitra Navratri 2026 Vrat Paran: हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार के व्रत रखने के बाद पारण यानी उपवास को खोलना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही आपका व्रत पूर्ण होता है। इस समय चैत्र नवरात्रि चल रही है। चैत्र नवरात्रि की आरंभ 19 मार्च 2026 से हुई थी, जो 27 मार्च 2026 को नवमी तिथि के साथ समाप्त हो जाएगी। इस नौ दिनों के दौरान मां दुर्गा और उनके नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करने के साथ कलश स्थापना की जाती है। जो जातक घर पर कलश स्थापना करते हैं या फिर केवल व्रत रखते हैं, तो इसका पारण करना बेहद जरूरी है। कई साधक नवरात्रि की अष्टमी तिथि को पूजा करने के साथ व्रत का पारण कर देते हैं, तो कई लोग नवमी तिथि के बाद अपना व्रत खोलते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर किस दिन व्रत का पारण करना होगा शुभ…

कब करें चैत्र नवरात्रि के व्रत का पारण (Kab Kare Navratri Ke Vrat Ka Paran)

निर्णय-सिन्धु के अनुसार-

अथ नवरात्रपारणनिर्णयः। सा च दशम्यां कार्या॥

प्रतिष्ठित पुस्तक निर्णय-सिन्धु के अनुसार, नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि के बाद यानी दशमी तिथि पर करना चाहिए। ये सही तरीका माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की पूजा भी हो जाती है।

चैत्र नवरात्रि अष्टमी व्रत पारण का समय (Navratri Ashtami Paran Time)

अगर आप अष्टमी तिथि को कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करना चाहते हैं, तो अष्टमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 49 मिनट पर समाप्त हो रही है। इसके बाद नवमी तिथि को आप व्रत का पारण कर सकते हैं।

चैत्र नवरात्रि नवमी 2026 व्रत का पारण का समय (Navratri Maha Navami Paran Time)

अगर आप नवमी तिथि यानी राम नवमी के दिन व्रत का पारण करना चाहते हैं, तो 27 मार्च को नवमी तिथि सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में आर व्रत का पारण कर सकते हैं।

चैत्र नवरात्रि की दशमी तिथि को पारण करना शुभ

शास्त्रों के अनुसार, चैत्र नवरात्रि के व्रत का पारण दशमी तिथि के दिन करना अत्यंत शुभ होता है। बता दें कि दशमी तिथि 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 7 मिनट मिनट पर आरंभ हो रही है, जो 28 मार्च को सुबह 8 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगी।

नवरात्रि के व्रत का पारण कैसे करें (Navratri Paran Vidhi)

पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, चैत्र नवरात्रि के व्रत का पारण कर रहे हैं, तो कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। जिस दिन आप व्रत खोल रहे हैं उस दिन मां दुर्गा और उनके स्वरूपों का विधिवत पूजन कर लें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के साथ हवन आदि कर लें। अगर आपने कलश रखा है, तो उसे उसके स्थान से हटा दें। इसके साथ ही कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दें। अनाज आदि पंडित या फिर माली को दान दें। माता दुर्गा से अगली बार आने के लिए जरूर कहें और भूल चूक के लिए माफी मांग लें। फिर थोड़े से साबुत चावल यानी अक्षत खाकर अपना व्रत खोल लें। इसके बाद आप प्रसाद की खीर, हलवा-चना, पूरी आदि खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत खोलने वाले दिन लहसुन-प्याज आदि का बिल्कुल भी सेवन न करें।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।