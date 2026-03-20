Navratri 2026 2nd Day, Maa Brahmacharini Ji Ki Aarti, Mantra, Vrat Katha Lyrics in Hindi: फ्यूचर पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो गए हैं और आज यानी 20 अप्रैल को नवरात्रि का दूसरा दिन है। वहीं इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा- अर्चना की जाती है। ‘ब्रह्म’ का अर्थ तपस्या है और ‘चारिणी’ का अर्थ आचरण करने वाली यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। खासकर विद्यार्थियों और करियर में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए इनकी पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है। साथ ही मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को ज्ञान, धन और आत्मबल का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं माता का स्वरूप, भोग और आरती…

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मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप

मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनका यह स्वरूप तपस्या और साधना का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, उसी तपस्विनी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। देवी के कई अन्य नाम हैं जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। इस दिन साधक का मन ‘स्वाधिष्ठान ’चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक मां ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है और मां भक्त को आशीर्वाद देतीं हैं। इनकी पूजा से आत्मबल, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है।

मां ब्रह्मचारिणी पूजा विधि

नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें। मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल से शुद्धिकरण करें और उन्हें अक्षत, रोली, फूल और पंचामृत अर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर विधिवत पूजा करें। अंत में मां की आरती करें और प्रसाद वितरित करें।

इन चीजों का लगाएं भोग

देवी भागवत पुराण के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहे तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान में भी चीनी भी दे सकते हैं। मान्यता है कि इससे आयु में वृद्धि होती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। इसके अलावा फल और पंचामृत का भी भोग लगाया जा सकता है।

मां ब्रह्मचारिणी पूजा मंत्र (Maa Brahmacharini Puja Mantra)

मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान

वन्दे वांछित लाभायचन्द्रार्घकृतशेखराम्।

जपमालाकमण्डलु धराब्रह्मचारिणी शुभाम्॥

गौरवर्णा स्वाधिष्ठानस्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम।

धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम्॥

परम वंदना पल्लवराधरां कांत कपोला पीन।

पयोधराम् कमनीया लावणयं स्मेरमुखी निम्ननाभि नितम्बनीम्॥

मां ब्रह्मचारिणी का स्तोत्र पाठ

तपश्चारिणी त्वंहि तापत्रय निवारणीम्।

ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥

शंकरप्रिया त्वंहि भुक्ति- मुक्ति दायिनी।

शान्तिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणीप्रणमाम्यहम्॥

मां ब्रह्मचारिणी का कवच

त्रिपुरा में हृदयं पातु ललाटे पातु शंकरभामिनी।

अर्पण सदापातु नेत्रो, अर्धरी च कपोलो॥

पंचदशी कण्ठे पातुमध्यदेशे पातुमहेश्वरी॥

षोडशी सदापातु नाभो गृहो च पादयो।

अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी।

अंत में क्षमा प्रार्थना करें “आवाहनं न जानामि न जानामि वसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी” ।

मां ब्रह्मचारिणी की आरती ( Brahmacharini Mata Ji Ki Aarti Lyrics in Hindi)

जय अंबे ब्रह्मचारिणी माता।

जय चतुरानन प्रिय सुख दाता।

ब्रह्मा जी के मन भाती हो।

ज्ञान सभी को सिखलाती हो।

ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा।

जिसको जपे सकल संसारा।

जय गायत्री वेद की माता।

जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता।

कमी कोई रहने न पाए।

कोई भी दुख सहने न पाए।

उसकी विरति रहे ठिकाने।

जो तेरी महिमा को जाने।

रुद्राक्ष की माला ले कर।

जपे जो मंत्र श्रद्धा दे कर।

आलस छोड़ करे गुणगाना।

मां तुम उसको सुख पहुंचाना।

ब्रह्मचारिणी तेरो नाम।

पूर्ण करो सब मेरे काम।

भक्त तेरे चरणों का पुजारी।

रखना लाज मेरी महतारी।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।