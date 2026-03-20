Chaitra Navratri 2026, Maa Durga ke 108 Naam: चैत्र नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की भक्ति और साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी के नौ रूपों की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में मां दुर्गा के 108 नामों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, 108 नामों का जाप करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन और नियम के साथ मां दुर्गा के 108 नामों का जाप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं धीरे-धीरे पूरी होने लगती हैं। साथ ही, जीवन में आ रही बाधाएं भी कम हो सकती हैं और सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं।

मां दुर्गा के 108 नाम (Maa Durga ke 108 Naam)

सती

साध्वी

भवप्रीता

भवानी

भवमोचनी

आर्या

दुर्गा

जया

आद्या

त्रिनेत्रा

शूलधारिणी

पिनाकधारिणी

चित्रा

चंद्रघंटा

महातपा

मन

बुद्धि

अहंकारा

चित्तरूपा

चिता

चिति

सर्वमंत्रमयी

सत्ता

सत्यानंदस्वरुपिणी

अनंता

भाविनी

भव्या

अभव्या

सदागति

शाम्भवी

देवमाता

चिंता

रत्नप्रिया

सर्वविद्या

दक्षकन्या

दक्षयज्ञविनाशिनी

अपर्णा

अनेकवर्णा

पाटला

पाटलावती

पट्टाम्बरपरिधाना

कलमंजरीरंजिनी

अमेयविक्रमा

क्रूरा

सुंदरी

सुरसुंदरी

वनदुर्गा

मातंगी

मतंगमुनिपूजिता

ब्राह्मी

माहेश्वरी

ऐंद्री

कौमारी

वैष्णवी

चामुंडा

वाराही

लक्ष्मी

पुरुषाकृति

विमला

उत्कर्षिनी

ज्ञाना

क्रिया

नित्या

बुद्धिदा

बहुला

बहुलप्रिया

सर्ववाहनवाहना

निशुंभशुंभहननी

महिषासुरमर्दिनी

मधुकैटभहंत्री

चंडमुंडविनाशिनी

सर्वसुरविनाशा

सर्वदानवघातिनी

सर्वशास्त्रमयी

सत्या

सर्वास्त्रधारिणी

अनेकशस्त्रहस्ता

अनेकास्त्रधारिणी

कुमारी

एककन्या

कैशोरी

युवती

यति

अप्रौढ़ा

प्रौढ़ा

वृद्धमाता

बलप्रदा

महोदरी

मुक्तकेशी

घोररूपा

महाबला

अग्निज्वाला

रौद्रमुखी

कालरात्रि

तपस्विनी

नारायणी

भद्रकाली

विष्णुमाय

जलोदरी

शिवदुती

कराली

अनंता

परमेश्वरी

कात्यायनी

सावित्री

प्रत्यक्षा

ब्रह्मावादिनी।

अंबे

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