Kanya Pujan Date 2026 (चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन कब है): चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा और नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि को करना लाभकारी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा और नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जाता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के दौरान कन्या पूजा करने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और सुख-समृद्धि, धन-वैभव, मान-सम्मान, सौभाग्य आदि का आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं महाष्टमी और राम नवमी तिथि को कब करें कन्या पूजन, साथ ही जानें पूजा विधि, सामग्री, मंत्र सहित अन्य जानकारी…

कन्या पूजन कब करना होगा शुभ? (Kanya Pujan 2026 Date)

बता दें कि कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन करना शुभ माना जाता है। इस दिन छोटी कन्याओं को बुलाकर सम्मान के साथ भोजन कराने के साथ उपहार दें।

दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन: 26 मार्च 2026,गुरुवार

महानवमी कन्या पूजन: 27 मार्च 2026, शुक्रवार

दुर्गा अष्टमी 2026 पर कन्या पूजन मुहूर्त ( Durga Ashtami Kanya Pujan 2026 Muhurat)

सुबह 6:17 बजे से 7:51 बजे तक

सुबह 10:56 बजे से दोपहर 3:32 बजे तक

रामनवमी 2026 पर कन्या पूजन मुहूर्त ( Ram Navami Kanya Pujan 2026 Muhurat)

सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 6:17 बजे से दोपहर 3:24 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:02 बजे से 12:51 बजे तक

लाभ-उन्नति मुहूर्त: सुबह 7:50 बजे से 9:22 बजे तक

रवि योग: पूरे दिन रहेगा

कन्या पूजन 2026 सामग्री (Kanya Pujan 2026 Samagri)

कन्याओं का पैर धोने के लिए साफ जल, थाली और तौलिया या कपड़ा। कन्याओं को बैठाने के लिए आसन ले लें। इसके अलावा कलावा, सिंदूर, फूल, अक्षत, महावर, फूल , चुनरी, खीर-पूड़ी या हलवा-चना, घी का दीपक, थाली, मिठाई, उपहार, पैसे आदि एकत्र कर लें।

कन्या पूजन 2026 पूजा विधि (Kanya Pujan 2026 Puja Vidhi)

अगर आप दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को निमंत्रण दें और नवमी को कर रहे हैं, तो अष्टमी तिथि को न्यौता दे दें।

शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ 2 से 10 साल तक की ही कन्याएं मानी जाती है। 7, 9 या फिर 11 कन्याओं के साथ एक बालक अवश्य बुलाएं।

जिस दिन कन्या घर पर आएं, तो सबसे पहले उन्हें सम्मान के साथ घर के अंदर ले जातक पैरों को धुलाने के साथ कपड़े से पैरों को पोंछ दें।

अब आसन में बिठाएं और उनके पैरों में महावर और माथे में कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं।

फिर कन्याओं के हाथों में कलावा बांध दें। इसके साथ ही लाल चुनरी डालें।

फिर थाली में घी का दीपक जलाकर आरती उतार लें और फूल डाल लें।

अब कन्याओं को भोजन श्रद्धा के साथ परोसें। भोजन में आप हलवा-पूरी, हलवा-चना आदि सात्विक भोजन बना लें।

भोजन कराने के बाद अपनी यथाशक्ति के हिसाब से उपहार या फिर पैसे दें। इसके बाद पैर छूकर उन्हें विदा करें और उनका आशीर्वाद लें।

विदा करते समय उनके हाथों में थोड़े से चावल दें जिन्हें आप अपने आंचल में लें और फिर बाद में इन्हें अपने पूरे घर में छिड़क दें।

कन्या पूजन 2026 मंत्र (Kanya Pujan 2026 Mantra)

या देवी सर्वभू‍तेषु ‘कन्या ‘ रूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।।

ॐ श्री दुं दुर्गायै नमः ।।

ॐ श्री कुमार्यै नमः ।।

ॐ श्री त्रिगुणात्मिकायै नमः ।।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।

