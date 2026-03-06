Chaitra Navratri 2026 Date: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, यह पर्व हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और पूरे नौ दिनों तक चलता है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। पंचांग के अनुसार, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। इस दौरान भक्त मां दुर्गा की आराधना, व्रत और पूजा-पाठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घरों और मंदिरों में कलश स्थापना (घटस्थापना) की जाती है, जिसे इस पर्व की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि पूरे नौ दिनों तक श्रद्धा और नियम के साथ देवी मां की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। कई लोग इस दौरान व्रत रखते हैं और देवी दुर्गा के मंत्रों, स्तोत्रों और आरती का पाठ करते हैं।

चैत्र नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंदमाता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। प्रत्येक स्वरूप का अपना विशेष महत्व है और भक्त इनकी पूजा करके अलग-अलग प्रकार के आशीर्वाद की कामना करते हैं। वहीं, नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन तथा उपहार दिए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।

चैत्र नवरात्रि 2026 लिस्ट

  • 19 मार्च 2026, गुरुवार – मां शैलपुत्री की पूजा
  • 20 मार्च 2026, शुक्रवार – मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
  • 21 मार्च 2026, शनिवार – मां चंद्रघंटा की पूजा
  • 22 मार्च 2026, रविवार – मां कुष्मांडा की पूजा
  • 23 मार्च 2026, सोमवार – मां स्कंदमाता की पूजा
  • 24 मार्च 2026, मंगलवार – मां कात्यायनी की पूजा
  • 25 मार्च 2026, बुधवार – मां कालरात्रि की पूजा
  • 26 मार्च 2026, गुरुवार – मां महागौरी की पूजा
  • 27 मार्च 2026, शुक्रवार – मां सिद्धिदात्री की पूजा
डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें