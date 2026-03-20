Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा की भक्ति और साधना का बेहद पावन पर्व माना जाता है। इस दौरान भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं। इन नौ दिनों में घरों और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और देवी को अलग-अलग भोग और फल अर्पित किए जाते हैं, ताकि वे प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दें। हालांकि, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में हर चीज अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। कुछ फल ऐसे भी होते हैं, जिन्हें नवरात्रि के दौरान माता रानी को चढ़ाने से बचना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पूजा पूरी श्रद्धा और सही विधि से हो और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि नवरात्रि में किन फलों को अर्पित करने से बचना चाहिए और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं।

पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए?

नवरात्रि पूजा में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध और सात्विक चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस दौरान फल जैसे केला, सेब, अनार, नारियल, सूखे मेवे और पंचामृत अर्पित किए जाते हैं। साथ ही हलवा-पूरी, खीर, लड्डू और मिश्री जैसे मीठे भोग भी चढ़ाए जाते हैं। पूजा में लाल फूल, रोली, चावल, दीपक और अगरबत्ती का उपयोग किया जाता है।

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इन फलों को चढ़ाने से बचें

नवरात्रि के दौरान कुछ फलों को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इनमें नींबू, इमली, अनानास, सूखा नारियल, अंजीर और नाशपाती शामिल हैं।

क्या है इसके पीछे मान्यता?

मान्यता है कि नींबू और इमली जैसे खट्टे फल तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो पूजा की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। अनानास को भी कई परंपराओं में पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। वहीं सूखे नारियल की जगह ताजा नारियल चढ़ाना अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक होता है। अंजीर और नाशपाती को भी कुछ मान्यताओं के अनुसार पूजा में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि नवरात्रि में सरल और सात्विक भोग अर्पित करने की परंपरा होती है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें