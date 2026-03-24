Chaitra Navratri 7th Day, Maa Kalratri Vrat Katha In Hindi: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से आरंभ हुई थी, जो 27 मार्च को नवमी तिथि के साथ समाप्त होगी। चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करने का विधान है।मां कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल सकती है। मां दुर्गा का ये रूप सबसे उग्र और विनाशकारी माना जाता है। जो अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं।

मां कालरात्रि को ‘शुभंकरी’ भी कहा जाता है। ऐसे में वह अपने भक्तों को निर्भीकता देने के साथ शुभ फल देती हैं। मां का स्वरूप काला होने के कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। मां के स्वरूप की बात करें, तो वह गधे पर सवार, बिखरे बाल और तीन नेत्रों वाली हैं, जो गले में बिजली की माला धारण करती हैं। आइए जानते हैं मां कालरात्रि का व्रत कथा….

मां कालरात्रि की कथा (Maa Kalratri Vrat Katha)

देवी भागवत पुराण के अनुसार, कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली मां इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता हैं, जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं। किन्तु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृ काली व महाकाली भी कहा जाता है।

मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आने वाले दुर्गा सप्तशती में रक्तबीज नामक राक्षस के वध की कथा वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार, रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक दुनियाभर में काफी फैला हुआ था, जिसे महिषासुर का भाई माना जाता है। रक्तबीज यानी रंभाव को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर के गिरी एक बूंद रक्त से एक नए राक्षस का जन्म हो जाता है। उसे अमर होने का वरदान मिला था। इसी के कारण वह देवी-देवताओं से लेकर मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। इस अत्याचार के अंत के लिए देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे।

देवी महात्म्य के आठवें अध्याय में दुर्गा और रक्तबीज के बीच हुए युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये युद्धि शुंभ और निशुंभ के विरुद्ध चल रहे युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। सभी राक्षसों के वध के बाद शुंभ ने रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज को मां दुर्गा के साथ अन्य माताओं को पराजित करना मुश्किल होता जा रहा है। जब दुर्गा मां ने काली का आवाहन किया। इसके साथ ही उन्हें कहा कि वह अपना मुख खोलकर रखें।जैसे ही रक्तबीज का रक्त निकले वैसे ही उसे जमीन में गिरने से पहले पी लें। इसके साथ ही मां दुर्गा ने कहा वे उसके रक्त से उत्पन्न दानवों का संहार करती रहेंगी और काली उन सभी को निगल लें।

इस प्रकार मां काली ने रक्त की हर बूंद को पी लिया, जिससे नए दानव उत्पन्न नहीं हो सके। अंततः मां कालरात्रि ने अपने शस्त्र से रक्तबीज का सिर काटकर उसका वध कर दिया।

मां कालरात्रि के मंत्र

दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे। चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते।।

या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।