Maa Skandamata Aarti in Hindi Maa Skandamata Ki Aarti Lyrics In Hindi: मां स्कंदमाता नवरात्रि के पांचवें दिन पूजी जाने वाली देवी हैं और इन्हें भगवान कार्तिकेय (स्कंद) की माता के रूप में जाना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और मातृत्व से परिपूर्ण माना जाता है, जो भक्तों को स्नेह और सुरक्षा का आशीर्वाद देता है। वहीं आपको बता दें कि मां कमल के फूल पर विराजमान हैं। इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है, वहीं इनका वाहन सिंह है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है।

वहीं इनके चार हाथ होते हैं जिनमें दो हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में बाल रूप में स्कंद और एक हाथ वरमुद्रा में रहता है, जिससे यह दर्शाता है कि मां अपने भक्तों को प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद एक साथ प्रदान करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां स्कंदमाता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है।

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मां स्कंदमाता आरती (Maa Skandamata ki Aarti)

जय तेरी हो स्कंद माता

पांचवां नाम तुम्हारा आता।

सब के मन की आस पुराती,

तेरी महिमा सब जग गाता।

कही पहाड़ों पर है डेरा,

कई शहरों में तेरा बसेरा।

हर मंदिर में तेरे नजारे,

गुण गाए तेरे भक्त प्यारे।

भक्ति अपनी हमें दिला दो,

शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो।

इंद्र आदि देवता मिल सारे,

करे पुकार तुम्हारे द्वारे।

दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए,

तू ही खंडा हाथ उठाए।

दासों को सदा बचाने आई,

भक्त की आस पुजाने आई।

स्कंदमाता जी की आरती जो कोई गावे,

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे।

जय तेरी हो स्कंद माता,

पांचवां नाम तुम्हारा आता।

शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो।

इंद्र आदि देवता मिल सारे,

करे पुकार तुम्हारे द्वारे।

दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए,

तू ही खंडा हाथ उठाए।

दासों को सदा बचाने आई,

भक्त की आस पुजाने आई।

स्कंदमाता जी की आरती जो कोई गावे,

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे।

जय तेरी हो स्कंद माता,

पांचवां नाम तुम्हारा आता।

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