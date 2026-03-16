Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। इन नौ दिनों में भक्त पूरे श्रद्धा और विधि-विधान के साथ माता रानी की पूजा-अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के भोग और सामग्री अर्पित करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें नवरात्रि की पूजा में माता दुर्गा को अर्पित करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि अगर इन चीजों को भूलवश भी चढ़ा दिया जाए तो मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं और पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें गलती से भी मां दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए।
धतूरा और मदार के फूल
माता दुर्गा की पूजा में धतूरा और मदार के फूल अर्पित करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। इसके साथ ही कनेर के फूल भी माता रानी को अर्पित नहीं किए जाते।
मुरझाए हुए फूल
माता रानी की पूजा में ताजे और सुगंधित फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। मुरझाए या सूखे फूल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा पूजा में ताजे फूलों का ही उपयोग करना चाहिए।
तुलसी के पत्ते
तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है, लेकिन मां दुर्गा की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित करने की परंपरा नहीं है। इसलिए नवरात्रि की पूजा में तुलसी चढ़ाने से बचना चाहिए।
बासी या खराब भोजन
मां दुर्गा को हमेशा ताजा और शुद्ध भोग ही अर्पित करना चाहिए। बासी या खराब भोजन चढ़ाना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। इससे देवी प्रसन्न नहीं होतीं और पूजा का फल भी कम हो सकता है।
बासी फल
कई बार लोग माता रानी की पूजा पूरी श्रद्धा और विधि-विधान से करते हैं, लेकिन अनजाने में बासी फल भोग के रूप में चढ़ा देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। यदि आपके पास फल उपलब्ध न हों, तो आप चावल या घर का बना ताजा और सात्विक भोजन माता को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बासी फल कभी भी मां दुर्गा को भोग में न चढ़ाएं।
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