Chaitra Navratri 2026 Date, Ghatasthapana Time, Kalash Sthapana Muhurat, Puja Vidhi, Mantra, Katha, Samagri: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि नई ऊर्जा, आस्था और नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार साल 2026 की चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 27 मार्च को होगा। आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना करने का विधान है। वहीं हर दिन देवी के एक विशेष रूप को समर्पित होता है और उसी के अनुसार भक्त पूजा-अर्चना करते हैं। वहीं इन दिनों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मां दुर्गा की आरती करते हैं और घरों में कलश स्थापना कर देवी का आह्वान करते हैं। मान्यता है कि इन्हीं नौ दिन मैं ही सृष्टि का सृजन हुआ था इसलिए सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन में सुख-समृद्धि, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है।
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वहीं आपको बता दें कि इस बार देवी दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा और माता रानी हाथी पर प्रस्थान करेंगी। मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में माता की सवारी आने वाले समय का संकेत देती है, इसलिए भक्तों के बीच इसे लेकर काफी उत्सुकता रहती है। वहीं इस साल चैत्र नवरात्रि पर मालव्य, सर्वार्थ सिद्धि और शुक्रादित्य राजयोग बन रहे हैं। जिससे चैत्र नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, आरती और मंत्र…
चैत्र नवरात्रि 2026: नवरात्रि के किस दिन मां दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी (Chaitra Navratri 2026)
19 मार्च (गुरुवार)- प्रतिपदा, मां शैलपुत्री की पूजा
20 मार्च (शुक्रवार)- द्वितीया, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
21 मार्च (शनिवार)- तृतीया, मां चंद्रघंटा की पूजा
22 मार्च (रविवार)- चतुर्थी, मां कूष्मांडा की पूजा
23 मार्च (सोमवार)- पंचमी, स्कंदमाता की पूजा
24 मार्च (मंगलवार)- षष्ठी, मां कात्यायनी की पूजा
25 मार्च (बुधवार)- सप्तमी, मां कालरात्रि की पूजा
26 मार्च (गुरुवार)- अष्टमी, मां महागौरी की
27 मार्च (शुक्रवार)- नवमी, कन्या पूजन
नवरात्रि पर बन रहे हैं ये शुभ और राजयोग (Chaitra Navratri 2026)
नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि शुक्ल, ब्रह्म योग भी बन रहा है। वहीं नवरात्र के पहले ही दिन मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र का चतुर्ग्रही योग रहेगा। साथ ही मीन राशि में शुक्र होने से मालव्य महापुरुष राजयोग भी बन रहा है।
चैत्र नवरात्रि 2026 चौघड़ियां मुहूर्त (Chaitra Navratri 2026 Choghadiya Muhurat)
शुभ – उत्तम- 06:26 ए एम से 07:57 ए एमचर – सामान्य- 10:58 ए एम से 12:29 पी एमलाभ – उन्नति- 12:29 पी एम से 02:00 पीएमअमृत – सर्वोत्तम- 02:00 पी एम से 03:30 पी एमशुभ – उत्तम- 05:01 पी एम से 06:32 पी एम
चैत्र नवरात्रि 2026 कलश स्थापना का मुहूर्त (Chaitra Navratri 2026 Kalash Sthapana Muhurat)
पहला मुहूर्त: सुबह 6:52 बजे से 7:43 बजे तकदूसरा मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक
फ्यूचर पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026, गुरुवार को सुबह 6 बजकर 52 मिनट से आरंभ हो रही है, जो 20 मार्च को सुबह 4 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च 2026 से हो रही है, जो 27 मार्च को रामनवमी के साथ समाप्त होगी।