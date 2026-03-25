Navratri Ashtami Kanya Puja Time 2026 (कब है दुर्गा अष्टमी 2026): चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से आरंभ हुई थी। नौ दिन तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर नवमी तिथि को पारण के साथ समाप्त होती है। मां की पूजा करने के साथ अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इन दिनों में कन्या पूजन करने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और सुख-समृद्धि, धन-संपदा का आशीर्वाद देती है। दरअसल, इस साल 26 मार्च को नवमी तिथि होने के कारण अष्टमी तिथि को लेकर काफी असमंसज की स्थिति बनी हुई है। नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा करने का विधान है। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब है और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है…

कब है दुर्गा अष्टमी 2026? (Durga Ashtami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज यानी 25 मार्च को दोपहर में 1 बजकर 51 मिनट पर आरंभ हो रही हैं, जो अगले दिन 26 मार्च को सुबह में 11 बजकर 49 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026, गुरुवार को पड़ रही है। इसी दिन कन्या पूजन करना लाभकारी होगा।

दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन: 26 मार्च 2026,गुरुवार

महानवमी कन्या पूजन: 27 मार्च 2026, शुक्रवार

दुर्गा अष्टमी 2026 पर कन्या पूजन मुहूर्त ( Durga Ashtami Kanya Pujan 2026 Muhurat)

दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन के दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला सुबह 6:17 बजे से 7:51 बजे तक है और दूसरा सुबह 10:56 बजे से दोपहर 3:32 बजे तक है।

रामनवमी 2026 पर कन्या पूजन मुहूर्त ( Ram Navami Kanya Pujan 2026 Muhurat)

सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 6:17 बजे से दोपहर 3:24 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:02 बजे से 12:51 बजे तक

लाभ-उन्नति मुहूर्त: सुबह 7:50 बजे से 9:22 बजे तक

रवि योग: 04:19 पी एम से 27 मार्च से 06:17 ए एम

कन्या पूजन विधि 2026 (Kanya Pujan 2026 Puja Vidhi)

यदि आप दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो कन्याओं को सप्तमी तिथि को निमंत्रण दें। वहीं, यदि आप नवमी के दिन पूजन कर रहे हैं, तो उन्हें अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। शास्त्रों के अनुसार, कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं सबसे शुभ मानी जाती हैं। पूजन के लिए 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें और उनके साथ एक बालक (लंगूर) को भी अवश्य शामिल करें।

जब कन्याएं घर आएं, तो सबसे पहले उनका आदरपूर्वक स्वागत करें। उन्हें घर के अंदर लाकर उनके चरण धोए और स्वच्छ कपड़े से पोंछ दें। इसके बाद उन्हें आसन पर बैठाएं। फिर उनके पैरों में महावर लगाएं और माथे पर कुमकुम तथा अक्षत का तिलक करें। इसके पश्चात उनके हाथों में कलावा बांधें और उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएँ। फिर घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें और पुष्प अर्पित करें। अब श्रद्धा और प्रेमपूर्वक कन्याओं को भोजन परोसें। भोजन में हलवा-पूरी, काले चने जैसे सात्विक व्यंजन शामिल करें। भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें उपहार या दक्षिणा दें। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और आदरपूर्वक विदा करें। विदा करते समय उनके हाथों में थोड़े से चावल दें। इन चावलों को अपने आंचल में लेकर बाद में पूरे घर में छिड़क दें, इसे शुभ माना जाता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।