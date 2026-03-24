Chaitra Navratri 2026 Day 6, Maa Katyayani Aarti: आज चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे रूप मां कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से साधक को जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलने के साथ कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। सुख-समृद्धि, धन-संपदा, वैवाहिक सुख, सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दैदीप्यमान है।

ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्मीं मां कात्यायनी सिंह पर सवार, चार भुजाओं वाली हैं। मां के हाथों में तलवार, कमल, अभय और वर मुद्रा है। मां को साहस, शक्ति और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने वाली देवी माना जाता है। आज मां कात्यायनी की विधिवत पूजा, व्रत कथा, मंत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद अंत में ये आरती अवश्य करें। आइए जानते हैं जय जय अम्बे जय कात्यायनी आरती लिरिक्स इन हिंदी…

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मां कात्यायनी की आरती ( Maa Katyayani Ki Aarti)

जय जय अम्बे जय कात्यायनी
जय जगमाता जग की महारानी

बैजनाथ स्थान तुम्हारा
वहां वरदाती नाम पुकारा

कई नाम हैं कई धाम हैं
यह स्थान भी तो सुखधाम है

हर मन्दिर में ज्योत तुम्हारी
कही योगेश्वरी महिमा न्यारी

हर जगह उत्सव होते रहते
हर मन्दिर में भगत हैं कहते

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कात्यायनी रक्षक काया की
ग्रंथि काटे मोह माया की

झूठे मोह से छुडाने वाली
अपना नाम जपाने वाली

बृहस्पतिवार को पूजा करिए
ध्यान कात्यायनी का धरिये

हर संकट को दूर करेगी
भंडारे भरपूर करेगी

जो भी मां को भक्त पुकारे
कात्यायनी सब कष्ट निवारे

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मां दुर्गा की आरती (Maa Durga Aarti Lyrics)

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी ।
तुमको निशदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को ।
उज्ज्वल से दोउ नैना, चंद्रवदन नीको ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै ।
रक्तपुष्प गल माला, कंठन पर साजै ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी ।
सुर-नर-मुनिजन सेवत, तिनके दुखहारी ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

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कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती ।
कोटिक चंद्र दिवाकर, सम राजत ज्योती ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

शुंभ-निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती ।
धूम्र विलोचन नैना, निशदिन मदमाती ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

चण्ड-मुण्ड संहारे, शोणित बीज हरे ।
मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

ब्रह्माणी, रूद्राणी, तुम कमला रानी ।
आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

चौंसठ योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरों ।
बाजत ताल मृदंगा, अरू बाजत डमरू ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता,
भक्तन की दुख हरता । सुख संपति करता ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

भुजा चार अति शोभित, खडग खप्पर धारी ।
मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती ।
श्रीमालकेतु में राजत, कोटि रतन ज्योती ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

श्री अंबेजी की आरति, जो कोइ नर गावे ।
कहत शिवानंद स्वामी, सुख-संपति पावे ॥
ॐ जय अम्बे गौरी..॥

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी ।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।