Chaitra Navratri 2026 Maa Kushmanda Aarti (मां कूष्मांडा आरती लिरिक्स इन हिंदी): आज चैत्र नवरात्रि के चौथा दिन है। आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की विधिवत पूजा करने के साथ आरती आदि की जाती है। चात्र मास से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन मां कूष्मांडा का होता है। मां कूष्मांडा की पूजा करने के साथ व्रत रखने से जातक को रोग, दोष और शोक से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही सुख-समृद्धि, धन-संपदा की प्राप्ति होती है। आज मां कुष्मांडा की पूजा-अर्चना, कथा, मंत्र आदि का जाप करने के बाद अंत में ये आरती अवश्य कर लें। आइए जानते हैं मां कूष्मांडा की संपूर्ण आरती…

मां कूष्मांडा का स्वरूप

भगवती पुराण के अनुसार, अपनी मंद मुस्कान से उन्होंने सम्पूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। इसी कारण उनका नाम ‘कूष्मांडा’ पड़ा। मां के आठ हाथों में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला विराजमान रहते हैं। मां सिंह पर सवार होकर भक्तों को जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती हैं।

मां कूष्मांडा की आरती (Maa Kushmanda Aarti)

कूष्मांडा जय जग सुखदानी।

मुझ पर दया करो महारानी॥

पिगंला ज्वालामुखी निराली।

शाकंबरी माँ भोली भाली॥

लाखों नाम निराले तेरे ।

भक्त कई मतवाले तेरे॥

भीमा पर्वत पर है डेरा।

स्वीकारो प्रणाम ये मेरा॥

सबकी सुनती हो जगदंबे।

सुख पहुंचती हो मां अंबे॥

तेरे दर्शन का मैं प्यासा।

पूर्ण कर दो मेरी आशा॥

माँ के मन में ममता भारी।

क्यों ना सुनेगी अरज हमारी॥

तेरे दर पर किया है डेरा।

दूर करो माँ संकट मेरा॥

मेरे कारज पूरे कर दो।

मेरे तुम भंडारे भर दो॥

तेरा दास तुझे ही ध्याए।

भक्त तेरे दर शीश झुकाए॥

Chaitra Navratri 2026: आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, एक क्लिक में जानें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, कथा, आरती, मंत्र, नियम सहित हर एक अपडेट

मां कूष्मांडा का मंत्र (Maa Kushmanda Mantra)

सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च।

दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।