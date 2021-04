Chaitra Navratri 2021 Puja Vidhi, Shubh Muhurat, Samagri, Mantra: चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 13 अप्रैल से मंगलवार के दिन होने जा रही है। इस बार मां की सवारी घोड़ा रहेगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्रि का समय काफी भाग्यशाली माना जाता है। क्योंकि इस दौरान मौसम बदलने के साथ एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। नई फसलों से उम्मीदें जुड़ी होती हैं। ऐसे में मां भगवती की उपासना कर उनसे सुख-समृद्धि की कामना करना फलदायी माना जाता है। जानिए नवरात्रि में कैसे करें मां दुर्गा की पूजा…

चैत्र नवरात्र कब से कब तक? चैत्र नवरात्र 13 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक रहेंगे। यानि इस बार पूरे नौ दिन नवरात्रि रहेंगे। नवरात्रि में पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी। लोग अपने घरों में मां दुर्गा का दरबार सजाएंगे। नवरात्रि के आखिरी दिन राम नवमी मनाई जाएगी।

घटस्थापना शुभ मुहूर्त: नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना करने के लिए आपको दो शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। अगर आप पहले मुहूर्त में कलश स्थापित न कर पाएं तो दूसरे मुहूर्त में आप ये शुभ काम कर सकते हैं। घटस्थापना का पहला मुहूर्त 13 अप्रैल को 05:58 AM से 10:14 AM तक रहेगा वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त 11:56 AM से 12:47 PM तक रहेगा।

नवरात्रि पूजन सामग्री लिस्ट: चौड़े मुँह वाला मिट्टी का कलश (आप चाहें तो सोने, चांदी या तांबे का कलश भी ले सकते हैं), मिट्टी, सात प्रकार के अनाज, जल, गंगाजल, कलावा, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, अक्षत यानि साबुत चावल, जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल और फूल माला, कलश को ढकने के लिए ढक्कन, फल, मिठाई, जौ।

घटस्थापना की संपूर्ण विधि:

-कलश स्थापना करने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करके साफ कपड़े पहन लें।

-कलश स्थापना से पहले लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता की प्रतिमा स्थापित करें।

-अब किसी बर्तन में या साफ स्थान पर मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डाल लें।

-अब कलश को उसके बीच में रखकर उस पर मौली बांध दें और स्वास्तिक बनाएँ।

-कलश पर तिलक लगाएं और उसमें जल या गंगाजल भर दें।

-इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, पंच रत्न, फूल, इत्र, सिक्का और आम या अशोक के पत्ते डालें। पत्तों के इस तरह रखें जिससे वह थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई दें।

-इसके बाद कलश को ढक्कन लगा दें और उस ढक्कन पर अक्षत डालें। अब कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेटकर उस पर रक्षासूत्र बांधकर रख दें।

-इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए।

-अब देवी-देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की पूजा शुरू करें।

-सबसे पहले कलश को टीका करें, उस पर अक्षत चढ़ाएं। फूल माला सजाएं। इत्र और नैवेद्य यानी फल-मिठाई आदि उसे अर्पित करें।

-ध्यान रखें कि जौ में रोजना पानी का छिड़काव नौ दिनों तक करते रहें।

मां दुर्गा के मंत्र:

1. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।

शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।।

2. ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।

3. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै