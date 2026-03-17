Masik Shivratri 2026 Upay: मासिक शिवरात्रि का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है और श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर, पूजा और विशेष उपायों के माध्यम से अपने जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष चैत्र मास की मासिक शिवरात्रि आज यानि 17 मार्च 2026 को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि यदि इस दिन कुछ सरल उपाय किए जाएं, तो इससे जीवन में धन, भाग्य और सकारात्मकता को आ सकता है। तो चलिए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में।

शिवलिंग का अभिषेक

इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। यदि संभव हो तो बेलपत्र, सफेद फूल और धतूरा अर्पित करें। मान्यता है कि इससे न केवल भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सुख-समृद्धि भी आती है।

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मंत्र जाप

पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि लगातार मंत्र जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन की इच्छाएं पूरी होने में सहायता मिलती है।

रुद्राष्टकम या शिव स्तोत्र का पाठ

मासिक शिवरात्रि पर रुद्राष्टकम स्तोत्र या कोई अन्य शिव स्तोत्र पढ़ना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-शांति व समृद्धि आती है।

फलाहार या निर्जला व्रत

यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और साधारण जीवन शैली अपनाएं। इससे व्रत का पुण्य और प्रभाव बढ़ता है।

घर और कार्यस्थल की साफ-सफाई

मासिक शिवरात्रि पर घर और कार्यस्थल को स्वच्छ रखें। स्वच्छ वातावरण में पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बिगड़े हुए काम आसानी से संवारने में मदद मिलती है।

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दान और सेवा

इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को अनाज, कपड़े या पैसे का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दान से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में भाग्य तथा खुशहाली आती है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें