Chaitra Month 2026 Vrat Tyohar List: वैदिक पंचांग के अनुसार, 4 मार्च से रंगों के पावन पर्व होली के साथ ही चैत्र मास 2026 की शुरुआत हो चुकी है। देशभर में जहां लोगों ने होली का त्योहार खुशियों और उत्साह के साथ मनाया, वहीं इसी दिन से हिंदू पंचांग के नए वर्ष के पहले महीने चैत्र का भी आरंभ माना गया है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। यही वजह है कि इस तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है और कई स्थानों पर इसी दिन से हिंदू नववर्ष का भी आरंभ होता है। इस दिन लोग पूजा-पाठ करते हैं, घरों में मंगल कार्यों की शुरुआत करते हैं और भगवान से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। बता दें कि चैत्र नवरात्रि, राम नवमी, एकादशी और पूर्णिमा जैसे कई महत्वपूर्ण पर्व इसी माह में पड़ते हैं, जिनका भक्त पूरे श्रद्धा भाव से पालन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र मास 2026 में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी सूची।
चैत्र मास 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहारों की लिस्ट (Chaitra Month 2026 Vrat Tyohar List)
- 4 मार्च 2026 – चैत्र माह का आरंभ
- 6 मार्च 2026 – संकष्टी चतुर्थी
- 8 मार्च 2026 – रंग पंचमी
- 11 मार्च 2026 – शीतला अष्टमी
- 15 मार्च 2026 – पापमोचिनी एकादशी व्रत
- 16 मार्च 2026 – प्रदोष व्रत
- 17 मार्च 2026 – मासिक शिवरात्रि
- 18 मार्च 2026 – चैत्र अमावस्या
- 19 मार्च 2026 – चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, गुड़ी पाड़वा, उगादी और हिंदू नववर्ष का आरंभ
- 21 मार्च 2026 – गणगौर पूजा
- 24 मार्च 2026 – चैती छठ और यमुना छठ
- 26 मार्च 2026 – राम नवमी
- 27 मार्च 2026 – चैत्र नवरात्रि व्रत पारण
- 27 मार्च 2026 – नवरात्रि पारण
- 29 मार्च 2026 – कामदा एकादशी
- 31 मार्च 2026 – महावीर जयंती
- 2 अप्रैल 2026 – हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा
डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।