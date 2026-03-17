Chaitra Amavasya 2026 Date Upay: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन पितरों को समर्पित होता है। यहां हम बात करन जा रहे हैं चैत्र अमावस्या के बारे में, यह अमावस्या संवत की अंतिम अमावस्या होगी क्योंकि, इसके समापन के साथ ही नया संवत शुरू हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए तर्पण और श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितरों की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।

साथ ही यह दिन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी विशेष होता है। इस साल चैत्र अमावस्या 18 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं शास्त्रों में चैत्र अमावस्या के विशेष उपायों का वर्णन भी मिलता है जिन्हें श्रद्धापूर्वक करने से जातक को पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में…

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चैत्र अमावस्या दान- स्नान के शुभ मुहूर्त

चैत्र अमावस्या के दिन स्नान और दान के लिए कुछ विशेष मुहूर्त बताए गए हैं।

– ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:08 बजे से 05:56 बजे तक

– प्रातः संध्या मुहूर्त: 05:32 बजे से 06:44 बजे तक

– अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:22 बजे से 01:11 बजे तक

– विजय मुहूर्त: दोपहर 02:47 बजे से 03:36 बजे तक

चैत्र अमावस्या पर करे ये उपाय

1- पितरों का करें तर्पण और श्राद्ध

चैत्र अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद तिल, कुश और जल से पितरों का तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे पितृ दोष शांत होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

2- पीपल के वृक्ष की करें पूजा

इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना गया है। पीपल में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

3- इन चीजों का करें दान

चैत्र अमावस्या पर दान-पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन की परेशानियां कम होती हैं।

4- गाय और श्वान को कराएं भोजन

मान्यता है इनस दिन काली गाय, कुत्ते या कौए को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

5- हनुमान जी करें पूजा- अर्चना

वहीं चैत्र अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में साहस व ऊर्जा का संचार होता है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।