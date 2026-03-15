Chaitra Amavasya 2026: अमावस्या तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि पूर्वजों को समर्पित होती है। यहां हम बात करने जा रहे हैं चैत्र अमावस्या के बारे में, चैत्र अमावस्या पर स्नान, दान और पितृ तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। कुछ जगहों पर इसे भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है। इस साल चैत्र अमावस्या 19 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। आइए जानते हैं दान- स्नान का शुभ मुहूर्त और तिथि…

11 अप्रैल से मीन, कुंभ, वृष और कर्क राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग, बुद्धि के दाता बुध करेंगे गुरु के घर में प्रवेश

कब है चैत्र अमावस्या 2026 ? (Kab Hai Chaitra Amavasya 2026)

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक इस वर्ष अमावस्या तिथि 18 मार्च 2026 को सुबह 8 बजकर 25 मिनट पर आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का अंत 19 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 53 मिनट पर होगा। वहीं हिंदू धर्म में उदया तिथि को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए 2026 में चैत्र अमावस्या 19 मार्च को मनाई जाएगी।

Also Read

चैत्र अमावस्या दान- स्नान के शुभ मुहूर्त

चैत्र अमावस्या के दिन स्नान और दान के लिए कुछ विशेष मुहूर्त बताए गए हैं।
– ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:08 बजे से 05:56 बजे तक
– प्रातः संध्या मुहूर्त: 05:32 बजे से 06:44 बजे तक
– अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:22 बजे से 01:11 बजे तक
– विजय मुहूर्त: दोपहर 02:47 बजे से 03:36 बजे तक

इस दिन सुबह 6 बजकर 53 मिनट तक स्नान-दान करना उत्तम रहेगा। इसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी, जिसमें घट स्थापना का शुभ योग बनेगा।

Also Read

चैत्र अमावस्या का धार्मिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही वंश वृद्धि के योग बनते हैं। वहीं इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के कई दोष शांत होते हैं। साथ ही अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।  इस दिन कौवे, गाय, कुत्ते और गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। 

यह भी पढ़ें:

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।