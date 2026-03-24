Chaiti Chhath Vrat Katha in Hindi: हिंदू धर्म में छठ का विशेष महत्व है। छठ पूजा वर्ष में दो बार मनाई जाती है। चैत्र माह में पड़ने वाली छठ को चैती छठ कहा जाता है, जबकि कार्तिक माह में मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहते हैं। दोनों ही अवसरों पर माता छठी और सूर्यदेव की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक होता है। चैती छठ महाभारत काल से संबधित मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार, द्रौपदी ने चैती छठ का व्रत रखकर कष्टों को दूर करने और आरोग्य की कामना से यह व्रत किया था। इसी से चैती छठ की उत्पत्ति मानी जाती है। आइए जानते हैं चैती छठ की व्रत कथा…

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चैती छठ की व्रत कथा (Chaiti Chhath Vrat Katha in Hindi)

भविष्य पुराण में चैती पर्व के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि चैत्र मास में सूर्य देव की पूजा विवस्वान नाम से करनी चाहिए। इस व्रत को करने से भक्त को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अंगराज कर्ण को सूर्य षष्ठी पूजा की शुरुआत करने वाला माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार, भगवान श्रीराम अपने कुलदेव सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य पूजा और छठ व्रत करते थे। कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर रावण वध के कारण लगे ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाने और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए श्रीराम ने माता सीता के साथ मिलकर व्रत और पूजा की थी। हालांकि, इस कथा में कार्तिक शुक्ल षष्ठी का उल्लेख मिलता है।

चैती छठ की दूसरी कथा

चैती छठ से जुड़ी एक और कथा राजा प्रियव्रत (या प्रियवद) की है, जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ से बनी खीर दी, जिससे वह गर्भवती हुईं। लेकिन उन्हें मृत शिशु का जन्म हुआ, जिससे राजा अत्यंत दुखी हो गए और श्मशान तक पहुंच गए। तभी देवी षष्ठी, देवसेना के रूप में प्रकट हुईं और उन्होंने राजा को अपना व्रत करने का निर्देश दिया। राजा ने श्रद्धापूर्वक पूजा की, जिससे उन्हें स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। शहर के अनुसार सूर्यास्त के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।