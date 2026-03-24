Chaiti  Chhath Puja 2026 Sunset Time Today, Surya Arghya Ka Samay City Wise List: चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ चैती छठ का पर्व मनाया जाता है, जो चैत्र मास के शुक्ल मास की सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य   देने के साथ समाप्त होता है। आज चैती छठ का तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चैती छठ के दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत खोलती हैं। आज व्रती संध्या के समय यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करेंगी। बता दें कि दिवाली के बाद पड़ने वाली छठ महापर्व का अधिक धूमधाम से मनाते हैं। आइए जानते हैं नई दिल्ली, पटना, छपरा, देवघर, गाजियाबाद, नोएडा, बिहार, झारखंड, रांची, दरभंगा सहित अन्य शहरों में किस समय होगा सूर्यास्त…

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चैती छठ के तीसरे दिन ऐसे दें सूर्य को अर्घ्य

चैती छठ के तीसरे दिन यानी आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज महिलाएं नदीं, तालाब या फिर अन्य पवित्र जल में  खड़ी होकर सूर्य देव की पूजा-अर्चना करती हैं।  सबसे पहले एक लोटे में जल के साथ दूध, लाल चंदन, फूल, अक्षत, कुश आदि डाल लें।  इसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ मंत्रों का जाप करें। फिर अर्घ्य देने के बाद व्रती दउरा और सूप में रखी पूजा सामग्रियों से सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती हैं।

सूर्य देव को अर्घ्य देते समय बोलें ये मंत्र

ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः
ॐ सूर्याय नम:
ॐ घृणि सूर्याय नम:

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चैती छठ पूजा संध्या अर्घ्य समय 2026 ( Chaiti Chhath Puja Sandhya Arghya Time 2026)

द्रिक पंचांग के अनुसार सूर्यास्त का समय शाम 6:34 बजे है। लेकिन शहर के अनुसार समय में बदलाव होगा।

शहर के अनुसार चैती छठ पूजा संध्या अर्घ्य समय 2026 ( Chaiti Chhath Puja Sandhya Arghya Time 2026)

शहरसूर्यास्त का समय
दिल्लीशाम 06:35 मिनट
नोएडाशाम 06:34 मिनट
मुंबईशाम 06:51 मिनट
पुणेशाम 06:46 मिनट
पटनाशाम 06:02 मिनट
छपराशाम 06:04 मिनट
बेगूसरायशाम 05:58 मिनट
गयाशाम 06:34 मिनट
रांचीशाम 06:01 मिनट
कोलकाताशाम 05:49 मिनट
प्रयागराजशाम 06:15 मिनट
भोपालशाम 06:33 मिनट
लखनऊशाम 06:19 मिनट
गोरखपुरशाम 06:10 मिनट
मुजफ्फरपुरशाम 06:01 मिनट
जमशेदपुरशाम 05:56 मिनट
बोकारोशाम 05:58 मिनट
भागलपुरशाम 05:55 मिनट
वाराणसीशाम 06:11 मिनट
मऊशाम 06:09 मिनट
देवघरशाम 05:56 मिनट
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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। शहर के अनुसार सूर्यास्त के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।