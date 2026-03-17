Budhaditya Rajyoga April 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 अप्रैल 2026 को बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि के दाता बुध मीन राशि में एक साथ आकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह योग बेहद शुभ माना जाता है, यह राजयोग व्यक्ति के जीवन में धन, करियर और प्रतिष्ठा में उन्नति के प्रबल योग बनाता है।

ऐसे में इस राजयोग का प्रभाव सभी राशियों क जातकों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन खासतौर पर वृष, मिथुन और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको करियर में तरक्की के साथ पद- प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

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ऐसे बन रहा है बुधादित्य राजयोग

ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ स्थित होते हैं, तब बुधादित्य राजयोग बनता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 अप्रैल को बुध देव मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य देव विराजमान होंगे। इस युति से यह शक्तिशाली राजयोग बनेगा। मीन राशि गुरु की राशि मानी जाती है, जिससे इस योग का प्रभाव और भी शुभ और मंगलकारी हो जाता है।

बुधादित्य राजयोग का ज्योतिषीय महत्व

बुधादित्य राजयोग को बुद्धि, वाणी, नेतृत्व और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला योग माना जाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को समाज में मान-सम्मान, आर्थिक लाभ, और करियर में तेजी से तरक्की मिल सकती है। यह योग खासतौर पर व्यापार, मीडिया, शिक्षा, लेखन और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है।

सूर्य और बुध ग्रह का महत्व

सूर्य ग्रह को आत्मा, आत्मविश्वास, सरकारी पद, नेतृत्व, मान- सम्मान और पिता का कारक माना जाता है। वहीं बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणित, संचार और तर्क क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं, तो व्यक्ति में नेतृत्व के साथ-साथ डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही व्यक्ति की बुद्धि में निखार आता है।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

आप लोगों के लिए बुधादित्य राजयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग वृष राशि के लिएलाभ भाव में बनेगा। इसलिए इस दौरान व्यापारिक समझ अच्छी हो सकती है। साथ ही कारोबारियों की नेटवर्किंग अच्छी हो सकती है।

वहीं प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव बढ़ने की संभवना और यही संपर्क भविष्य में आर्थिक लाभ का बड़ा कारण बन सकते हैं। साथ ही इस अवधि में रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। वहं नए इनकम सोर्स भी बन सकते हैं।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के लिए बुधादित्य राजयोग करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली से दशम भाव में बनने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दौरान आपकी नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और प्रोफेशनल इंटेलिजेंस अच्छी होने के योग हैं।

साथ ही इस समय आपकी कार्यशैली में सुधार होने के योग हैं और आप अपने काम को अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे सीनियर्स और अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी।

वहीं नौकरीपेशा लोगों का प्रमोशन, नई नौकरी या बड़े प्रोजेक्ट मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। साथ ही इस दौरान व्यापारियों को अच्छा धनलाभ होने के संकेत हैं। लेकिन कार्यस्थल पर लापरवाही से बचें।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

मीन राशि के लिए यह राजयोग लाभप्रद साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव में बनने जा रहा है, जिससे इसका प्रभाव सबसे अधिक और सीधा आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य लग्न में जब होते हैं तो व्यक्ति के आत्मबल, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाते हैं, जबकि बुध बुद्धि, संवाद और निर्णय क्षमता को तेज करते हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति से आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

साथ ही कार्यस्थल पर आप अपना प्रभाव छोड़ पाने में सक्षम हो सकते हैं। वहीं शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रह सकता है। वहीं अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

वहीं साझेदारी के व्यापार में लाभ हो सकता है। वहीं इस दौरान सूर्य देव आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। वहीं बुध देव के प्रभाव से आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती है।

हांलाकि किसी भी ग्रह के गोचर का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।