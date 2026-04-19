वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- सयम अन्य ग्रहों के साथ संयोग करके राजयोग और शुभ योग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को मेष राशि में सूर्य और बुध की युति से एक प्रभावशाली बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में इस राजयोग को बुद्धि, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक सफलता का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि सूर्य आत्मबल, सत्ता और प्रतिष्ठा के कारक हैं, जबकि बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब ये दोनों ग्रह अग्नि तत्व की राशि मेष में एक साथ आते हैं, तो यह योग जातक को तेज निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करते हैं। विशेष रूप से यह संयोग उन लोगों के लिए लाभकारी संकेत देता है जो प्रशासन, शिक्षा, लेखन, मीडिया या व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े हैं।

वहीं इस योग का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन 3 राशि के जातकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इन लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन तीन राशियों के बारे में…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यहां पहले से ही ग्रहों के राजकुमार सूर्य देव विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा।

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कैसे बन रहा है बुधादित्य राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य (आत्मा, सत्ता, नेतृत्व) और बुध (बुद्धि, वाणी, व्यापार) एक ही राशि में युति करते हैं, तब बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को दोनों ग्रह मेष राशि में एक साथ गोचर करेंगे। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और यहां सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं, यहां बुध को भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस कारण यह योग व्यक्ति की निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने वाला माना जाता है।

बुधादित्य राजयोग का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए यह योग बेहद शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि यह उनके लग्न या प्रथम भाव में बन रहा है। इससे व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। साथ ही इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है और नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही इस दौरान करियर में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। बिजनेस में भी नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। वहीं शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रह सकता है। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही आपको इस दौरान पार्टनरशिप के काम में लाभ मिल सकता है।

बुधादित्य राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग भाग्य भाव में बन रहा है। इससे किस्मत का साथ मिल सकता है और लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। सरकारी कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। वही इस दौरान प्रतियोगी छात्रों को किसी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। साथ ही आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं सूर्य देव आपकी राशि से लग्न के स्वामी हैं।

साथ ही बुध ग्रह धन और इनकम भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही आय के नए स्त्रोत बन सकते हैं। वहीं आपकी वाणी प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे लोग इंप्रेस हो सकते हैं।

बुधादित्य राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग कर्म भाव में बन रहा है। इसलिए यह समय करियर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं नौकरी में तरक्की, नई जॉब ऑफर या व्यवसाय में विस्तार के योग बन सकते हैं। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन लोगों को नौकरी मिल सकती है।

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साथ ही सूर्य देव आपकी राशि से दूसरे और बुध देव तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। साथ ही जो व्यापारी वर्ग हैं, उनको अच्छा धनलाभ हो सकता है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।