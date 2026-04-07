वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके अन्य ग्रहों के साथ युति करके राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अभी ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और फ्यूचर पंचांग के अनुसार वह 11 अप्रैल को मीन राशि में संचऱण करेंगे, जहां पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य देव विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। आपको बता दें कि सूर्य को आत्मा, नेतृत्व, प्रशासन और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, तर्क क्षमता, व्यापार और विश्लेषण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इन बुधादित्य राजयोग बनने से इन सेक्टरों के साथ सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मीन, वृष और मिथुन राशि वालों पर सकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन लोगों को मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

फ्यूचर पंंचांग के अनुसार 11 अप्रैल को रात 1 बजकर 16 मिनट पर बुध ग्रह मीन राशि में संचरण करने जा रहे हैं, जहां सूर्य देव पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों के संयोग से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में जब ये दोनों ग्रह एक ही भाव में मिलते हैं, तो व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता के साथ-साथ तेज बुद्धि और प्रभावशाली संवाद कौशल का विकास होता है।

हालांकि इस योग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब बुध ग्रह मजबूत स्थिति में हो और सूर्य के अत्यधिक निकट होकर अस्त न हो जाए। यदि बुध कमजोर हो, तो व्यक्ति को निर्णय लेने में भ्रम, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी और व्यापारिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

ऐसे बनता है बुधादित्य राजयोग

वैदिक ज्योतिष में जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ विराजमान होते हैं, तब बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे में जब ये दोनों ग्रह एक ही भाव में मिलते हैं, तो व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता के साथ-साथ तेज बुद्धि और प्रभावशाली संवाद कौशल का विकास होता है। हालांकि इस योग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब बुध ग्रह मजबूत स्थिति में हो और सूर्य के अत्यधिक निकट होकर अस्त न हो जाए।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

बुधादित्य राजयोग आप लोगों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपकी सोचने-समझने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। साथ ही करियर में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकते हैं। साथ ही आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी उभरकर इस समय सामने आ सकती है। वहीं जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रह सकता है। व्यापार में नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं।

हालांकि इस समय आपके अंदर थोड़ा अहंकार बढ़ सकता है, जिससे रिश्तों और कार्यस्थल पर टकराव की स्थिति बन सकती है। साथ ही थोड़ी ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है, जिससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है। वहीं खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

आप लोगों के लिए बुधादित्य राजयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपकी नई आय के स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। वहीं इस दौरान आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, जिससे नए बिजनेस अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए सीनियर्स का सहयोग मिलने की संभावना है और प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग बन सकते हैं।

लेकिन इस दौरान आपकी दोस्तों या सहयोगियों के साथ गलतफहमी हो सकती है। वहीं इस समय अधिक लाभ के लालच में गलत निवेश करने से बचना चाहिए। साथ ही, किसी भी दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े साइन करना नुकसानदेह हो सकता है।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके करियर और काम में तरक्की मिल सकती है। साथ ही इस दौरान आपका कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन क्षमता दूसरों से आगे ले जा सकती है। वहीं नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं, जो भविष्य में बड़ी सफलता का रास्ता खोल सकती है। वहीं इस दौरान बिजनेस में नई रणनीतियां और प्लानिंग सफल हो सकती हैं, खासकर मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है

हालांकि इस दौरान काम का दबाव अधिक रह सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहंकार टकराव का कारण बन सकता है। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।