Rajyog on Holi 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस बार की होली ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद विशेष मानी जा रही है। क्योंकि फ्यूचर पंचांग के अनुसार इस साल होली पर सूर्य और बुध की युति कुंभ राशि में रहने से बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है। साथ ही शुक्र और सूर्य की युति कुंभ राशि में रहने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होली पर होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों योगों को बुद्धि, वैभव, प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में मेष, तुला और मकर राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ संकेत दे सकता है।

बुधादित्य राजयोग कैसे बनता है?

वैदिक ज्योितिष अनुसार जब सूर्य और बुध एक ही राशि में युति करते हैं, तब बुधादित्य राजयोग बनता है। आपको बता दें कि सूर्य देव आत्मविश्वास, नेतृत्व और सरकारी क्षेत्र का कारक है। वहीं बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार और गणना का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वहीं इन दोनों ग्रहों की युति व्यक्ति को तेज बुद्धि, निर्णय क्षमता, प्रशासनिक योग्यता और व्यापारिक समझ प्रदान कर सकती है। यदि यह योग शुभ भाव में बने तो व्यक्ति को पद-प्रतिष्ठा और करियर में उन्नति के अवसर मिलने के योग बनते हैं।

शुक्रादित्य राजयोग कैसे बनता है?

वैदिक पंचांग के अनुसार जब सूर्य और शुक्र एक ही राशि में साथ आते हैं, तब शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को शक्ति, सरकारी नौकरी, पिता और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। वहीं शुक्र देव धन, वैभव, लग्जरी, सुख-सुविधा, विलासिता, कला और प्रेम का कारक माना गा है।

ऐसे में इस योग से व्यक्ति को आर्थिक लाभ, भौतिक सुख-सुविधाएं, निवेश में फायदा और आकर्षण शक्ति बढ़ने के संकेत मिलते हैं। विशेष रूप से व्यवसाय, कला, फैशन, मीडिया और ग्लैमर से जुड़े लोगों के लिए यह योग बेहद अनुकूल माना जाता है।

इन राशियों को मिल सकता है लाभ

मेष राशि (Mesh Zodiac)

आप लोगों के लिए शुक्रादित्य और बुधादित्य राजयोग लाभकारी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इससिए इस समय आपको करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।साथ ही निवेश से लाभ के संकेत हैं। लेकिन निवेश सोचसमझकर करें। वहीं पुराने अटके काम पूरे हो सकते हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही जिन लोगों का काम- कारोबार एस्पोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ा हुआ तो उनको लाभ हो सकता है।

तुला राशि (Tula Zodiac)

इस राशि के जातकों को दोनों राजयोग का बनना सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि पंचम भाव पर बनने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको संतान से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। ही प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के संकेत हैं। साथ ही साझेदारी और व्यापार में फायदा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। वहीं इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन रहे हैं।

मकर राशि (Makar Zodiac)

आप लोगों के लिए शुक्रादित्य और बुधादित्य राजयोग का बनना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से धन और वाणी पर बनने जा रहे हैं। इस समय मकर राशि के जातकों को नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई डील फाइनल होने की संभावना है। निवेश सोच-समझकर करें तो अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहने के योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।