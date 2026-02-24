Budh Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध काफी प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। बता दें कि इस समय बुध कुंभ राशि में विराजमान है। वहीं 26 फरवरी 2026 को बुध कुंभ में ही उल्टी चाल शुरू करने जा रहे हैं, जो 21 मार्च 2026 तक चलेगा। करीब 24 दिनों तक बुध वक्री चाल से चलेंगे। बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक बुध की स्थिति में ये बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 26 फरवरी, 2026 को दोपहर 12 बजकर 17 मिनट पर बुध ग्रह शनि की राशि कुंभ में वक्री हो जाएंगे। जब कोई वक्री होता है, तो उसका असर और क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव होने के कारण कुछ राशि के जातकों की सोच, बोलने के तरीके से लेकर लेनदेन के मामले में लाभ मिल सकता है। रुके काम अचानक से शुरू हो सकते हैं।

कर्क राशि (Cancer zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का उल्टी चाल चलना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के आठवें भाव में वक्री होंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति और सट्टेबाजी के द्वारा अच्छा लाभ मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। सहकर्मियों से विवाद के योग बन रहे हैं। अपने काम से वरिष्ठ अधिकारी की नजरों में आ सकते हैं। आपके काम की सराहना की जा सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा परिणाम मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा बनाई गई पुरानी रणनीतियां कारगर हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो सावधानी के साथ पैसे खर्च करेंगे, तो लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल हो सकता है।

तुला राशि (Libra Zodiac)

इस राशि में बुध पंचम भाव में वक्री होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की बुद्धि मजबूत होने के साथ रचनात्मकता बढ़ेगी। ऐसे में कई क्षेत्रों में लाभ कमा सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छा लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा दिखा पाने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कोई पुरानी कला उभर सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये लाभकारी हो सकती है। व्यापार की बात करें, तो आपके द्वारा बनाई गई पुरानी रणनीति मुनाफा दिला सकता है। संतान की ओर से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आय के नए स्त्रोत हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का उल्टी चाल चलना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव में उल्टी चाल से चलेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के धन और वाणी के प्रभाव में काफी अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। बेवजह खर्च से निजात मिल सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। लंबे समय से दांपत्य जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।