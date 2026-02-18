Budh Vakri 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। बुध इस समय कुंभ राशि में सूर्य, राहु, मंगल, बुध और शुक्र के साथ विराजमान है। वहीं फरवरी माह के अंत में इसी राशि में वक्री हो जाएंगे। बुध के उल्टी चाल चलने से वह एक भाव पीछे का भी फल देंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार, 26 फरवरी, 2026 को दोपहर 12 बजकर 17 मिनट पर बुध ग्रह शनि की राशि कुंभ में वक्री हो जाएंगे। बुध के कुंभ राशि मे उल्टी चाल चलने से 12 राशियों के जातकों के जीवन में प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का वक्री होना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव में वक्री होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं।

करियर के क्षेत्र की बात करें, तो काफी शानदार जाने वाला है। आपको आपके काम की सराहना मिल सकती है। इसके अलावा नई नौकरी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में आप अपनी नौकरी में संतुष्ट नजर आ सकते हैें।

व्यापार के क्षेत्र की बात करें तो काफी अच्छा परिणाम मिलने वाला है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति के कारण अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। पार्टनरशिप में किए गए व्यापार में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं।

आर्थिक स्थिति की बात करें, तो अचानक धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा भविष्य के लिए धन की बचत करने में लाभकारी हो सकता है।

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन भी अच्छा जाने वाला है। आपका पार्टनर के बीच रिश्‍ता मजबूत होगा। स्‍वास्‍थ्‍य के मामले में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति या फिर सट्टेबाजी के माध्यम से काफी लाभ मिल सकता है। कुछ अड़चने आ सकती है लेकिन समय के साथ उनका हल भी निकल आएगा।

करियर के क्षेत्र में भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा समय बीता सकते हैं। नौकरी में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है।

व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको मिला-जुला असर देखने को मिलने वाला है। आपको मुनाफा होगा। आपके द्वारा बनाई गई नई रणनीति और मेहनत के बल पर ही आप सफल हो सकते हैं।

आर्थिक स्थिति की बात करें, तो लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें।

धनु राशि (Sagottrius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए बुध का वक्री होना मिलाजुला परिणाम दे सकता है। इस राशि के गोचर कुंडली के सातवें और दसवें भाव के स्‍वामी बुध तीसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में इन राशि के जातकों के जीवन में कुछ मामलों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

परिवार और दोस्तों का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।

करियर के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। नौकरी में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिल सकता है। आप अपनी एक अलग पहचान बना पाने में सफल हो सकते हैं।

व्यापार मेें भी मुनाफा के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा पहले किए गए निवेश में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। धन के मामले में भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी।

लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। पार्टनर के साथ लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकता है और आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। धैर्य और संयम से रहेंगे, तो रिश्ता में खटास नहीं पड़ेगी।

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।