Budh Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध हर 15 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इसके साथ ही उनकी स्थिति में बदलाव हो सकता है। बता दें कि बुध 26 फरवरी को कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं। बुध की स्थिति में इस बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिल सकता है। बुध के उल्टी चाल चलने से इन 5 राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। अगले 23 दिन जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। इसके साथ ही नौकरी-बिजनेस में भी लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 26 फरवरी, 2026 को दोपहर 12 बजकर 17 मिनट पर बुध ग्रह शनि की राशि कुंभ में वक्री हो गए हैं। इसके साथ ही 21 मार्च 2026, शनिवार को 01:02 ए एम बजे मार्गी हो जाएंगे।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का वक्री होना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में बुध उल्टी चाल से चलेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसके अलावा नौकरी में उन्नति के साथ इंक्रीमेंट और प्रमोशन का भी योग बन रहा है। आपके काम की सराहना की जाए। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके द्वारा किए गए निवेश में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बुध का वक्री होना लाभकारी हो सकता है। विशेषकर छात्रों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। लंबे समय से अटके कार्य एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। इसके अलावा एकाग्रता में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है, जिससे पढ़ाई में अधिक मन लगा रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है।

तुला राशि (Libra Zodiac)

इस राशि के जातकों को काम के सिलसिले में कई यात्राएं करनी पड़ सकती है। इससे आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी के कारण आपको किसी अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है, जिससे आप संतुष्ट नजर आ सकते हैं। आय में भी तेजी से वृद्धि देखने को मिलने वाला है।समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, तो उतनी ही सफलता हासिल हो सकती है।

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

इस राशि के जातकों को नौकरी और व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार के माध्यम से काफी लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। संपत्ति के मामले में आपको काफी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है।

कुंभ राशि(Aquarius Zodiac)

इस राशि के जातकों को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। लंबे समय से रुके कार्य में सफलता हासिल हो सकती है। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी, जिससे भविष्य के लिए कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं पारिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहेगा और एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। काम में आ रही रुकावटें दूर हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।