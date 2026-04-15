बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। साथ ही मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के नौवें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन पूजा-पाठ और दान-धर्म आदि कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को आता है और भारत समेत कई देशों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन बौद्ध अनुयायी मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना करते हैं, बुद्ध के उपदेशों का स्मरण करते हैं।

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बुद्धि पूर्णिमा 2026 तिथि (kab hai Budh Purnima)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार इस साल बुद्ध पूर्णिमा की तिथि 30 अप्रैल 2026 की रात 09 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी  और इसका समापन 1 मई 2026 की रात 10 बजकर 52 पर होगा। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व 1 मई को ही मनाया जाएगा। 

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बुद्ध पूर्णिमा 2026 शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:16 बजे से सुबह 04:57 बजे तक

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:52 बजे से सुबह 12:45 बजे तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:31 बजे से दोपहर 03:24 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:55 बजे से 07:17 शाम बजे तक 

अमृत काल- शाम 06:56 बजे से रात 08:41 बजे तक

निशिता मुहूर्त- रात 11:57 बजे से रात 12:39 बजे तक 

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बुद्ध पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान

बुद्ध पूर्णिमा पर अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, खीर या फल दान करना चाहिए। वहीं इस दिन वस्त्र दान भी शुभ फलदायी होता है, खासकर गरीबों को साफ-सुथरे कपड़े देना जीवन में सकारात्मकता लाता है। गर्मी के मौसम में जल दान यानी प्यासे लोगों को पानी पिलाना या प्याऊ लगवाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है।

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बुद्ध पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

धार्मिक दृष्टि से बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन जीवन में सत्य, अहिंसा और मध्यम मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवान बुद्ध ने मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया, जिसे बौद्ध धर्म का आधार माना जाता है। इस दिन दान-पुण्य, ध्यान और साधना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और मन को शांति मिलती है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें