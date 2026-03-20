Budh Margi 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध का नवग्रह में काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, वाणी, संवाद तर्क शक्ति, गणित, शिक्षा का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय बुध वक्री अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान है। वहीं 21 मार्च को इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे। बुध के कुंभ राशि में सीधी चाल चलने से 12 राशियों के जीवन में प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन 5 राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 21 मार्च 21, शनिवार को 01:02 ए एम बजे कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। कुंभ राशि में बुध के साथ मंगल और राहु भी विराजमान है।

मेष राशि (Mesh Zodiac)

इस राशि के ग्यारहवें भाव में बुध मार्गी होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस समय मेहनत और भागदौड़ बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। उन्नति के योग बनेंगे। इस अवधि में भविष्य को लेकर कुछ जरूरी फैसले ले सकते हैं। इसके साथ ही निवेश से जुड़े निर्णय में लाभ मिल सकता है। भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है।

इस अवधि में नया बिजनेस आरंभ करना लाभकारी हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आपका मन प्रसन्न रह सकता है। तरक्की के नए द्वार खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। आय के नए स्त्रोत खुलेंगे। इसके साथ ही अचानक धन लाभ भी हो सकता है।

करियर के क्षेत्र की बात करें, तो नौकरी में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अच्छी नौकरी मिलने के कई योग बन सकते हैं। इसके साथ ही अपने सहकर्मियों और सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं।

वृषभ राशि (Vrishabha Zodiac)

इस राशि के दशम भाव में बुध मार्गी होने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी में उन्नति के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। आप अपने कार्य में अच्छा कर पाने में सफल होंगे। आत्म विश्वास में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। निवेश, शेयर मार्केट या जमीन से जुड़े मामलों में धन लाभ होने के संकेत नजर आ रहे हैं। व्यापार में भी काफी मुनाफा कमा पाने में सफल हो सकते हैं।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

इस राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है। इस राशि के नौवें भाव में बुध सीधी चाल चलने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल हो सकती है। नौकरी के कई नए अवसर मिल सकते हैं। इससे पदोन्नति के साथ-साथ वेतन वृद्धि हो सकती है। आपके द्वारा किसी काम को लेकर बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं। अध्यात्म की ओर आपका अधिक झुकाव हो सकता है। ऐसे में कई धर्म-कर्म और धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं।

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कुंभ राशि (Kumbh Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का सीधी चाल से चलना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लग्न भाव में बुध मार्गी होने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों की निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और लिए गए फैसलों से लाभ मिलेगा। परिवार का सहयोग भी मिलेगा। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

मीन राशि (Meen Zodiac)

इस राशि के बारहवें भाव में बुध मार्गी होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। इस अवधि को आपको उन्नति, सफलता और भाग्य वृद्धि का संकेत देता है। जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।