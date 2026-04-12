Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। साथ ही यह गोचर किसी के लिए शुभ रहता है तो किसी के लिए अशुभ। फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह 29 मई को अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध ग्रह को वाणी, व्यापार, शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था, तर्क शक्ति, शेयर बाजार और गणित का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध ग्रह के गोचर करने से इन सेक्टरों के साथ 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं, जिनको विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन राशियों के बारे में…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 29 मई को ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह 11 बजकर 12 मिनट पर अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही 22 जून तक इसी राशि में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जब बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह समय बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद कौशल और व्यापारिक समझ को मजबूत करते हैं। इस दौरान निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है और नए अवसरों को पहचानने की योग्यता बढ़ती है।

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मिथुन राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से लग्न भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपकी बुद्धि और संवाद क्षमता में जबरदस्त सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत बन सकती है। साथ ही इस दौरान आपको नए प्रोजेक्ट्स और अवसर मिल सकते हैं, खासकर जो लोग व्यापार, मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ हो सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है।

वहीं इस दौरान शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रह सकता है। वहीं जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव हो सकता है। साथ ही इस दौरान आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

सिंह राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए बुध ग्रह का गोचर सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर संचऱण करने जा रहे हैं। इसलिए यह समय नेटवर्किंग और संपर्कों से लाभ दिलाने वाला साबित हो सकता है। साथ ही आपकी आय में जबरजस्त बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इस समय आपकी इनकम के नए स्त्रोत बन सकते हैं। वहीं इस दौरान आपके सामाजिक दायरे में विस्तार हो सकता है और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है।

वहीं करियर में नए मौके मिल सकते हैं और टीम वर्क में सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं। निवेश और योजनाओं में सोच-समझकर कदम उठाने पर अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं इस दौरान आपको संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है।

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कन्या राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Kanya Zodiac)

आप लोगों के लिए बुध ग्रह का गोचर लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से कर्म भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही इस अवधि में नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। वहीं जो लोग लेखन, शिक्षा, आईटी या विश्लेषणात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी रह सकता है।

इस दौरान आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं और वरिष्ठों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। वहीं इस समय बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है, बस आपको मेहनत करते रहना चाहिए। साथ ही अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़नी चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।

