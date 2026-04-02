ज्योतिष शास्त्र अनुसार बुध ग्रह लगभग 1 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह अभी कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और वह 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, मीन राशि बुध ग्रह की नीच राशि मानी जाती है। साथ ही बुध ग्रह को ज्योतिष में व्यापार, शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था, बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्र का कारक माना जाता है। साथ ही बुध ग्रह व्यापार के दाता माने जाते हैं। ऐसे में बुध ग्रह के गोचर का प्रभाव इन सेक्टरों के साथ- साथ 12 राशियों के लोगों पर देखने को मिलेगा।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार और बुद्धि के दाता बुध ग्रह 11 अप्रैल को गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध ग्रह यहां प्रवेश करके मंगल, शनि और सूर्य देव के साथ संयोग भी बनाएंंगे। वहीं मंगलादित्य राजयोग भी बनेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों पर बुध के गोचर का क्या पड़ेगा प्रभाव…

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मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य का साथ दिला सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव पर होने जा रहा है। साथ ही बुध ग्रह आपकी राशि से तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। इसलिए करियर में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

आप लोगों की गोचर कुंडली से बुध ग्रह का गोचर 11वें भाव पर होने जा रहा है। इसलिए धन संबंधित मामलों में लाभ हो सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन जोखिम लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास रहेगा। साथ ही बुध ग्रह आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। रिश्तों में सुधार होगा और पार्टनरशिप में फायदा मिल सकता है। वहीं बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने के योग हैं।

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कर्क राशि (Cancer Zodiac)

आपकी गोचर कुंडली में बुध ग्रह का गोचर नवम भाव पर होने जा रहा है। इसलिए कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी। वहीं आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से बचने की कोशिश करें।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, लेकिन अहंकार से दूरी बनाएं। वहीं जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ हो सकता है।

कन्या राशि (Kanya Zodiac)

आपकी राशि से बुध ग्रह का गोचर सप्तम भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा रह सकता है। साथ ही घर-परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का योग बन सकता है। वहीं आपको पार्टनरशिप के काम में लाभ मिल सकता है।

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तुला राशि (Libra Zodiac)

बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से छठे भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होंगे। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा, लेकिन अनावश्यक बहस से बचें। वहीं कोर्ट- कचहरी के मामलों में आपको विजय मिल सकती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

आप लोगों के लिए बुध ग्रह का गोचर पंचम भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

आपकी राशि से बुध ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है। इसलिए घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के योग बनेंगे, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

आपकी गोचर कुंडली से बुध ग्रह का गोचर तीसरे भाव पर होने जा रहा है। इसलिए संचार कौशल मजबूत होगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से दूसऱे भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आर्थिक मामलों में सुधार होगा। बचत करने में सफल रहेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। वहीं आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे लोग इंप्रेस हो सकते हैं।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

बुध का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए इसका असर सबसे ज्यादा आप पर पड़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन निर्णय लेते समय भ्रम की स्थिति बन सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।