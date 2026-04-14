Budh Gochar 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 11 अप्रैल 2026 को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन कर गए हैं। बुध देव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। इस राशि में 30 अप्रैल 2026 तक रहने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, तर्क, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर निर्णय क्षमता, आर्थिक स्थिति और पेशेवर जीवन पर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के मीन राशि में जाने से मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर असर…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश कर किया है। ऐसे में बुध का 12 राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, बुध ने मीन राशि में रहकर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मीन राशि के स्वामी गुरु मिथुन राशि में विराजमान है, जो बुध की राशि है। ऐसे में 12 राशियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि मीन राशि में पहले से मंगल और शनि की उपस्थिति से त्रिग्रही योग बन रहा है। इसके अलावा गुरु बृहस्पति की अनुकूल स्थिति बुध की कमजोरी को कम करके इसे शक्तिशाली बना रही है। इसका असर केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है जैसे शेयर बाजार, बैंकिंग, आईटी और संचार क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव, सोना-चांदी की कीमतों में अस्थिरता हो सकती है।

बुध के मीन राशि में जाने से 12 राशियों पर असर

मेष राशि पर बुध के गोचर का असर

मेष राशि के लिए यह गोचर बारहवें भाव में रहेगा, जिससे खर्चों में वृद्धि और आत्मविश्वास में कमी संभव है। विदेशी कामों में सफलता हासिल हो सकती है। किसी भी प्रकार का निर्णय सोच-विचार करके ही करें।

वृषभ राशि पर बुध के गोचर का असर

वृष राशि के जातकों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। नई आय के स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ धन मिल सकता है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। जो लोग नौकरी के साथ अतिरिक्त आय के स्त्रोत खोज रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। आपको नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

मिथुन राशि पर बुध के गोचर का असर

मिथुन राशि वालों को करियर में उन्नति और सम्मान प्राप्त होने के संकेत हैं। भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। बुद्धि में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा।

कर्क राशि पर बुध के गोचर का असर

कर्क राशि के लिए यह परिवर्तन भाग्य को मजबूत करेगा और अटके काम पूरे होंगे। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि देखने को मिल सकते हैं। आपको नौकरी में नई अवसर मिल सकते हैं। नए अनुभवों के लिए द्वार खुल सकते हैं। विदेश में पढ़ाई का सपना भी पूरा हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने के साथ कई लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं आगे बढ़ेंगी।

सिंह राशि पर बुध के गोचर का असर

सिंह राशि के जातकों को इस दौरान सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि, व्यापार में कोई बड़ी डील साइन हो सकती है। ऐसे में आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। हालांकि इस अवधि में निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। नौकरीपेशा जातक कार्यस्थल में थोड़ा सतर्क रहें। किसी से वाद-विवाद होने के संकेत बन रहे हैं।

कन्या राशि पर बुध के गोचर का असर

कन्या राशि के लिए यह समय वैवाहिक जीवन और व्यापार दोनों में सफलता दिला सकता है। इस राशि के स्वामी बुध है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके साथ ही वेतन वृद्धि भी हो सकती है। आपको आपके काम की सराहना हो सकती है। अधिकारी वर्ग आपके प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आ सकता है। निर्णय क्षमता में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

तुला राशि पर बुध के गोचर का असर

तुला राशि के जातकों को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य और कर्ज से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा। बुध के छठे भाव में गोचर करने से इस राशि के जातक अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। आपके द्वारा लंबे समय से की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। आमदनी और सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

वृश्चिक राशि पर बुध के गोचर का असर

वृश्चिक राशि के लिए शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस राशि के लिए बुध का गोचर मिला-जुला परिणाम लेकर आ सकता है। आपकी संतान का मन पढ़ाई में हो सकता है। ऐसे में वह अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है।

धनु राशि पर बुध के गोचर का असर

धनु राशि वालों के लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं, हालांकि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। आपको आपके द्वारा की जा रही मेहनत और लगन का फल मिल सकता है। आप अपने काम में जमकर पसीना बहाएंगे। बुद्धि के बल पर आप नए-नए विचार और योजनाएं बना सकते हैं। नई आइडिया के माध्यम से आप कुछ नए प्रोजेक्ट में सफल हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में भी लाभ मिल सकता है।

मकर राशि पर बुध के गोचर का असर

मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और छोटी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। इस अवधि में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और आपकी छवि को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें और हर परिस्थिति में शांत रहकर तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। आर्थिक रूप से यह समय कुछ राहत देने वाला साबित हो सकता है। यदि आप किसी बड़े खर्च या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे।

कुंभ राशि पर बुध के गोचर का असर

कुंभ राशि के लिए धन और वाणी से जुड़े मामलों में लाभ होगा तथा पारिवारिक तनाव कम हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपको धन लाभ भी हो सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। छात्रों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

मीन राशि पर बुध के गोचर का असर

मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से शुभ रहेगा। नीच भंग राजयोग के प्रभाव से करियर में प्रगति, नई जिम्मेदारियां और अटके कार्यों में सफलता मिल सकती है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।