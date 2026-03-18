Neechbhang Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। इस समय बुध कुंभ राशि में विराजमान है। वहीं 11 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे नीच राशि कहा जाता है। बुध के इस राशि में आने से कुछ राशि के जातको के जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस राशि के स्वामी यानी गुरु बृहस्पति केंद्र भाव में विराजमान है। ऐसे में नीच भंग नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इन राशियों को बिजनेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही नौकरीपेशा जातकों को भी लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध 11 अप्रैल 2026, शनिवार को 01:20 ए एम बजे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वह इस राशि में 30 अप्रैल 2026, बृहस्पतिवार को 06:55 ए एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में सूर्य, शनि के साथ युति करके त्रिग्रही, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा गुरु के साथ संयोग करके नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे।

कैसे बनता है नीचभंग राजयोग?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस राशि में ग्रह नीच का है, उस राशि का स्वामी यदि केंद्र (1,4,7,10 भाव) या त्रिकोण (1,5,9 भाव) में हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। बुध मीन राशि में स्थित है और मीन राशि का स्वामी गुरु केंद्र भाव यानी चतुर्थ भाव में विराजमान है। ऐसे में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का नीच भंग राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में इस योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। लंबे समय से रुकी हुई कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। व्यापार से जुड़े जातकों को भी काफी लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति के कारण आप खूब मुनाफा कमा सकते हैं। निवेश के माध्यम से मुनाफा कमा सकते हैं।

इस अवधि में आपकी आमदनी काफी अच्छी जाने वाली है। लंबे समय से चली आ रही पैसों की तंगी से निजात मिल सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। लव लाइफ भी अच्छी रहने वाले हैं। नए रिश्तों में बंध सकते हैं। आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कर सकते हैं। अपनी वाणी के माध्यम से कई लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और समाज में मान-सम्मान पा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नई-नई चीजें सीख सकते हैं।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का नीच भंग राजयोग बनाना लाभकारी हो सकता है। आपकी सोचने-समझने की क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आप अपने भविष्य को लेकर कई बड़े निर्णय ले सकते हैं। जीवन में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि अच्छी जा सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न नजर आ सकते हैं। ऐसे में आपकी छवि में सुधार हो सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि बेकार का अहंकार करने से बचें।

परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। घर में खुशियां ही खुशियां आ सकती है। लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक समस्याएं दूर हो सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का नीच भंग राजयोग कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। आपके लग्न भाव में बुध के होने से आपको सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी याददाश्त तेजी से मजबूत हो सकती है। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफलता हासिल हो सकती है।

व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति के माध्यम से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बिजनेस में नए लोगों से जुड़ेंगे, जिससे आपको काफी मुनाफा हो सकता है। माता का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप सही निर्णय ले पाने में सफल होंगे। आप कुछ नया सीखने में सफल हो सकते हैं। धैर्य, संतुलन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफलता हासिल होगी।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।