Neech Bhang Rajyoga 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र मुताबिक बुद्धि और व्यापार के दाता बुध ग्रह एक निश्चित अंतराल बाद गोचर करते है जिसका प्रभाव 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस दौरान बुध देव कुंभ राशि में स्थित हैं और वह 11 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, जिसे बुध ग्रह की नीच राशि माना जाता जाता है। बुध के इस राशि में आने से कुछ राशि के लोगों पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता हैं। लेकिन इस राशि के स्वामी यानी गुरु ग्रह केंद्र स्थान में स्थित हैं। ऐसे में नीचभंग नाम का राजयोग बन रहा है। जिससे कुछ राशि के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन राशियों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

साथ ही आय के नए माध्यम बन सकते हैं। वहीं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा सकता है। वहीं बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। आइए जानते हैं लकी राशियों के बारे में…

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक व्यापार के दाता बुध 11 अप्रैल 2026 शनिवार को 01:20 ए एम बजे मीन राशि में गोचर करेंगे। वह इस राशि में 30 अप्रैल 2026 गुरुवार को 06:55 ए एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद मंगल के स्वामित्व वाली राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। आपको बता दें कि मीन राशि में सूर्य, शनि के साथ युति करके त्रिग्रही, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा गुरु के साथ संयोग करके नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे।

ऐसे बन रहा है नीचभंग राजयोग

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिस राशि में ग्रह नीच का है, उस राशि का स्वामी यदि केंद्र (1,4,7,10 भाव) या त्रिकोण (1,5,9 भाव) में हो, तो नीच भंग राजयोग बनता है। आपको बता दें कि बुध मीन राशि में स्थित होंगे और मीन राशि का स्वामी गुरु केंद्र भाव यानी चतुर्थ भाव में विराजमान है। ऐसे में नीच भंग राजयोग बनेगा। वहीं नीचभंग राजयोग बनने की ये भी स्थितियां प्रमुख हैं। नीच राशि का स्वामी (यहां मीन का स्वामी गुरु) मजबूत स्थिति में हो। साथ ही नीच ग्रह (बुध) केंद्र (1, 4, 7, 10 भाव) में स्थित हो। वहीं नीच राशि का स्वामी और नीच ग्रह का परस्पर संबंध बने औरचंद्रमा या लग्न से शुभ दृष्टि प्राप्त हो।

2 अप्रैल से धनु, वृष और मिथुन राशि के जातकों के जीवन में हो सकता है सकारात्मक प्रभाव, गुरु की राशि में बनेगा त्रिग्रही योग

इन राशियों को हो सकता है लाभ

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए नीचभंग राजयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यहां बुध ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। साथ ही यह राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान बिजनेस में विस्तार के योग बने सकते हैं। साथ ही नई साझेदारी फायदेमंद साबित हो सकती है और पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को बॉस का सहयोग मिलन सकता है और प्रमोशन की संभावना है

हालांकि, पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल-पुथल रह सकती है, खासकर घर के बड़े सदस्यों के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है। मानसिक रूप से अस्थिरता महसूस हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में भ्रम रहने के योग हैं। वहीं खर्चों में अचानक वृद्धि भी बजट बिगाड़ सकती है, इसलिए वित्तीय योजना बनाकर चलना जरूरी होगा।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए नीच भंग राजयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन स्किल्स की सराहना हो सकती है। साथ ही नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं या वर्तमान नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। वहीं व्यापारियों को बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं, जिससे आय में वृद्धि हो सकती है।

लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है, जिससे वर्क प्रेशर और तनाव बढ़ सकता है। वहीं इस दौरान सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा, नहीं तो विवाद की स्थिति बन सकती है। साथ ही इस दौरान स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द, नींद की कमी या थकान महसूस हो सकती है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है।

मीन राशि Meen Zodiac)

मीन राशि के लिए नीचभंग राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बुध इसी राशि में संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए यह दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। साथ ही करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी योजनाएं धीरे-धीरे सफल होती नजर आए सकती है। वहीं जो लोग शिक्षा, लेखन, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। वही इस समय आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

साथ ही इस अवधि में प्रेम जीवन में मधुरता आ सकती है और रिश्तों में मजबूत आने के योग हैं। लेकिन बुध के नीच होने के कारण कभी-कभी भ्रम, असमंजस और गलत निर्णय की स्थिति बन सकती है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है, क्योंकि गलत निवेश हानि दे सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।