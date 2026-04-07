वैदिक ज्योतिष अनुसार बुध ग्रह लगभग 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव पृथ्वी और मानव जीवन पर देखने को मिलता है। साथ ही यह परिवर्तन किसी के लिए सकारात्मक तो किसी के लिए नकारात्मक साबित होता है। फ्यूचर पंचांग के अुनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह 30 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस पर मंगल ग्रह का आधिपत्य है। वहीं ज्योतिष में बुध ग्रह को शिक्षा, गणित, लेखन, अकाउंटिंग, शेयर बाजार, व्यापार, बुद्धि, अर्थव्यवस्था और लॉजिक के कारक माने जाते हैं। ऐसे में बुध ग्रह के गोचर से इन क्षेत्रों के साथ सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मिथुन, कर्क और मेष राशि के जातकों को विशेष लाभ हो सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 30 अप्रैल को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर व्यापार और बुद्धि के दाता बुध ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेष राशि अग्नि तत्व की होती है और यह तेज निर्णय, नेतृत्व और पहल करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ऐसे जब बुध जैसे तर्क और बुद्धि के ग्रह इस राशि में प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति की सोच में तेजी आती है, लेकिन स्थिरता थोड़ी कम हो सकती है। यानी व्यक्ति जल्दी निर्णय लेने लगता है, जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कभी-कभी बिना पूरी योजना के कदम उठा लेता है। हालांकि, भावनाओं पर नियंत्रण और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होता है।

11 अप्रैल से मीन, वृष और मिथुन राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग, सूर्य और बुध बनाएंगे बुधादित्य राजयोग

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

आप लोगों के लिए बुध ग्रह का गोचर सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि एक तो बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं। साथ ही बुध ग्रह आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता, नेटवर्किंग स्किल्स और संवाद शैली काफी प्रभावी हो सकती है है। वहीं इस दौरान आप नए लोगों से जुड़ सकते हैं। साथ ही नए आइडिया पर काम कर सकत हैं और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। वहीं इस दौरान आपकी आय में इजाफा के संकेत हैं

हालांकि इस दौरान आप किसी बात को लेकर अशांत रह सकते हैं। वहीं आप एक साथ कई काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में ध्यान भटक सकता है। यही कारण है कि इस समय फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। रिश्तों में भी स्पष्टता रखें, क्योंकि गलतफहमी की स्थिति बन सकती है।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के लिए बुध का यह गोचर करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से कर्म भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आप अपने काम-कारोबार को लेकर ज्यादा गंभीर और एक्टिव हो सकते हैं। वहीं इस समय आपके भीतर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा जग सकती है और आप अपनी पहचान बनाने के लिए भरपूर मेहनत कर सकते हैं। वहीं इस दौरान नौकरीपेशा लोगों का अधिकारियों और वरिष्ठों के साथ अच्छा तालमेल रह सकता है जिससे आपको नए अवसर मिल सकते हैं।

लेकिन आपकी राशि का स्वभाव भावनात्मक है और बुध ग्रह का तेज स्वभाव कभी-कभी आपके अंदर एक उतावलापन पैदा कर सकता है। वहीं इस दौरान आप जल्दी-जल्दी फैसले ले सकते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। वहीं इस दौरान आपको अपने अत्यधिक इमोशनल होने से बचना चाहिए।

मेष राशि (Aries Zodiac)

बुध का गोचर आप लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से लग्न भाव पर संचंरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी, सोच पर प्रभाव डालेंगे। इसलिए इस समय आपका कम्युनिकेशन मजबूत हो सकता है। जिससे लोग आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं इस दौरान आपकी सोच पॉजिटिव हो सकती है। साथ ही यह समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने, व्यापार बढ़ाने और खुद को स्थापित करने के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। वहीं इस समय आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही वैवाहिक जीवन खुशनुमा साबित हो सकता है।

हालांकि इस समय आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। साथ ही इस समय आप थोड़े अहंकारी हो सकते हैं। वहीं इस समय आप काम- कारोबार बिना पूरी जानकारी के निर्णय ले सकते हैं या दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं। इससे रिश्तों और काम दोनों में परेशानी आ सकती है। इसलिए इस समय संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।