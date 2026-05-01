Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध 30 अप्रैल को सुबह 6:55 बजे अपनी नीच राशि मीन से निकलकर मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर गए हैं। इस राशि में 15 मई 2026 की मध्य रात्रि तक रहने वाले हैं। इसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध को व्यापार, शिक्षा, बुद्धि, वाणी, वाणिज्य, तर्क शक्ति आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर इन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के मेष राशि में जाने से 12 राशियों के जीवन में क्या होगा प्रभाव…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध के मेष राशि में आने से वह सूर्य के साथ युति कर गए है, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है। ये राजयोग काफी शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं।

मेष राशि पर बुध के गोचर का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का लग्न भाव में होना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। आप कई तार्किक निर्णय ले सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय लाभकारी हो सकता है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति आपको काफी लाभ दिला सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी हो सती है। हालांकि सेहत को लेकर सजग रहें।

वृषभ राशि पर बुध के गोचर का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों को इस अवधि में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। बारहवें भाव में बुध के होने से बेकार के खर्चों से परेशान रह सकते हैं। ऐसे में मानसिक तनाव भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। अनिद्रा के साथ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

मिथुन राशि पर बुध के गोचर का असर (Gemini Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का मेष राशि में जाना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लाभ भाव में बुध के होने से आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में उन्नति, वेतन वृद्धि से लेकर पदोन्नति के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी ये समय लाभकारी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय उत्कृष्ट प्रदर्शन का रहेगा।

कर्क राशि पर बुध के गोचर का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। ऐसे में कार्यक्षेत्र में नई सोच, तेज निर्णय क्षमता और बौद्धिक उन्नति देखने को मिलेगी। यह समय आपको प्रोफेशनल लाइफ में अलग पहचान दिला सकता है। खासतौर पर जनसंचार, बैंकिंग और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए पदोन्नति और प्रगति के अच्छे अवसर बनेंगे। व्यापार करने वालों की योजनाएं सफल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं।

सिंह राशि पर बुध के गोचर का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए यह गोचर नवम भाव में होगा, जो भाग्य और धर्म का स्थान माना जाता है। ऐसे में सूर्य के साथ हुध का प्रभाव होने के कारण आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में भी खासकर विदेश या फिर दूसरे स्थानों से अच्छा लाभ मिल सकता है। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रह सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है।

कन्या राशि पर बुध के गोचर का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अष्टम भाव में होगा। ऐसे में थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से बातचीत करते समय सावधानी रखें, क्योंकि गलतफहमी हो सकती है। व्यापार में जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा। पारिवारिक मामलों, खासकर पैतृक संपत्ति को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए संयम और समझदारी जरूरी है।

ससुराल पक्ष के साथ मतभेद संभव हैं और प्रेम संबंधों में भी विश्वास की कमी महसूस हो सकती है

तुला राशि पर बुध के गोचर का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए यह गोचर सप्तम भाव में होकर रिश्तों और साझेदारी में नई ऊर्जा लाएगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के संकेत हैं। व्यापार में नई साझेदारियां लाभकारी साबित होंगी। आपकी व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। दांपत्य जीवन और प्रेम संबंध दोनों ही मजबूत होंगे।

वृश्चिक राशि पर बुध के गोचर का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के लिए बुध का यह गोचर षष्ठ भाव में होकर विरोधियों पर जीत दिलाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और विश्लेषण क्षमता आपको आगे रखेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे और व्यापार में लाभ मिलेगा। दांपत्य और प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचने के लिए संवाद बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

धनु राशि पर बुध के गोचर का असर (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के लिए यह गोचर पंचम भाव में होकर रचनात्मकता और बुद्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शिक्षा, लेखन और सलाहकार क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह समय बहुत लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सोच की सराहना होगी और व्यापार में लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी और अपने दिल की बात कहने का सही समय है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय श्रेष्ठ है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मकर राशि पर बुध के गोचर का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के लिए बुध का यह गोचर चतुर्थ भाव में होकर घर-परिवार और मानसिक शांति पर प्रभाव डालेगा। कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी और आपकी मेहनत का सम्मान होगा। व्यापार में लाभ और नए अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए एकांत में पढ़ाई करना लाभदायक रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय के रूप में बुधवार को नीम की पत्तियों वाले जल से स्नान करें और घर को स्वच्छ रखें।

कुंभ राशि पर बुध के गोचर का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के लिए यह गोचर तृतीय भाव में होकर संचार कौशल और साहस को बढ़ाएगा। व्यापार में यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। दांपत्य और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय नई चीजें सीखने का है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन राशि पर बुध के गोचर का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के लिए बुध का यह गोचर द्वितीय भाव में होकर धन और वाणी को मजबूत करेगा। मानसिक तनाव कम होगा और कार्यक्षेत्र में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ और अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, बस बोलचाल में संयम रखें। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।