Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह लगभग 1 महीने बाद एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते है, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर सीधेतौर पर पड़ता है। साथ ही यह परिवर्तन किसी व्यक्ति के लिए शुभ तो किसी अशुभ साबित होता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 15 मई को व्यापार के दाता बुध ग्रह शुक्र के स्वामित्व वाली राशि वृष में गोचर करने जा रहे हैं

बुध ग्रह को वैदिक ज्योतिष में वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति, शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था और गणित का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध ग्रह के गोचर का प्रभाव इन सेक्टरों के साथ सभी 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं 12 राशियों पर बुध ग्रह के गोचर का प्रभाव…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 15 मई को रात 12 बजे वृष राशि में गोचर करेंगे, जिस पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य है। वहीं आपको बात दें कि बुध ग्रह यहां गोचर करके सूर्य देव के साथ संयोग बनाएंगे, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। वहीं बुध की यह स्थिति बुद्धि और संवाद क्षमता को मजबूत करेगी, जिससे लोग अपने फैसलों में अधिक स्पष्टता महसूस करेंगे। कुल मिलाकर यह गोचर व्यापार, शिक्षा, लेखन, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए खास लाभकारी माना जा रहा है।

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बुध के वृष राशि में जाने से 12 राशियों पर प्रभाव

मेष राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

आपकी राशि से बुध ग्रह का गोचर धन भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस राशि के जातकों के लिए धन और वाणी से जुड़े मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

वृषभ राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

बुध का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे और बिजनेस में विस्तार के योग बनेंगे। व्यक्तित्व में निखार आ सकता है।

मिथुन राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

आपकी गोचर कुंडली से बुध ग्रह का गोचर 12वें भाव पर होने जा रहा है। साथ ही मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए थोड़ा सावधानी भरा रह सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है।

कर्क राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर होने जा रहा है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। आय में वृद्धि होने के योग हैं और नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में फायदा दे सकते हैं।

सिंह राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

सिंह राशि के जातकों को करियर में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से कर्म भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे भविष्य में लाभ हो सकता है।

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कन्या राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको भाग्य का मिल सकता है। साथ ही करियर में ग्रोथ, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा में सफलता मिल सकती है।

तुला राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होने जा रहा है। इसलिए तुला राशि के जातकों को इस समय स्वास्थ्य और निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।

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वृश्चिक राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में बुध ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर पार्टनरशिप और दांपत्य जीवन में सुधार लेकर आ सकता है। साथ ही बिजनेस में साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं। वही अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

धनु राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

आपकी राशि से बुध ग्रह का गोचर छठे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए धनु राशि के जातकों को नौकरी और कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिससे करियर मजबूत हो सकता है। साथ ही कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

मकर राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस समय यह गोचर प्रेम संबंध और संतान से जुड़ी खुशखबरी ला सकता है। क्रिएटिव कामों में सफलता मिलने के योग हैं। साथ ही जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है।

कुंभ राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

आपकी गोचर कुंडली में बुध ग्रह का गोचर चतुर्थ स्थान पर होने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको वाहन या प्रापर्टी की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही कुंभ राशि के जातकों को परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहने की संभावना है।

मीन राशि पर बुध के गोचर का प्रभाव

आपकी राशि से बुध ग्रह का गोचर तीसरे भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही छोटे-छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। वहीं इस दौरान आपको भाई- बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।