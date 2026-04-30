Buddha Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान, दान करने के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ चंद्र देव की पूजा करने का विधान है। लेकिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति (ज्ञानोदय) और महापरिनिर्वाण हुआ था। हिंदू मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु ने इसी दिन बुद्ध के रूप में अपना नौवां अवतार लिया था। हर महीने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है, इसलिए इस साल 1 मई को वैशाख पूर्णिमा है। ऐइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा की तिथि, नियम से लेकर अन्य जानकारी…

बुद्ध पूर्णिमा 2026 तिथि (Buddha Purnima 2026 Date)

वैशाख मास की पूर्णिमा पर ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार, वैशाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल रात 09:12 बजे से आरंभ हो रही है, जो 1 मई रात 10:52 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से बुद्ध जयंती 1 मई 2026 को मनाई जाएगी।

बुद्ध पूर्णिमा 2026 शुभ मुहूर्त (Buddha Purnima 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:16 बजे से सुबह 04:57 बजे तक

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:52 बजे से सुबह 12:45 बजे तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:31 बजे से दोपहर 03:24 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:55 बजे से 07:17 शाम बजे तक

अमृत काल- शाम 06:56 बजे से रात 08:41 बजे तक

निशिता मुहूर्त- रात 11:57 बजे से रात 12:39 बजे तक

बुद्ध पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व (Buddha Purnima 2026 Significance)

धार्मिक कथाओं के अनुसार, भगवान बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे और उनके पास सभी भौतिक सुख-सुविधाएं थी, फिर भी वे जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। इस दिन उनकी दया, अहिंसा, ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर मनन करने का अवसर होता है। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें शांति, करुणा तथा सद्भाव से जीवन जीने की प्रेरणा दी है।

बुद्ध पूर्णिमा 2026 पर करें इन चीजों का दान (Buddha Purnima 2026 Daan)

बुद्ध पूर्णिमा पर दान-पुण्य का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें देने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना, उसकी परिक्रमा करना और पीपल के वृक्ष के पास दीपदान करना भी शुभ माना गया है। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान देना लाभकारी हो सकता है। इसलिए इस दिन दही, चावल , मूली, चीनी आदि का दाम करें। इसके अलावा इस दिन भगवान को दही-चावल का भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में बांटना भी शुभ होता है। सफेद चीजों के अलावा बुद्ध पूर्णिमा को जल से भरा घड़ा, फल, पंखा, छाता और वस्त्र दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है।

बुद्ध पूर्णिमा के नियम (Buddha Purnima 2026 Niyam)

बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस दिन झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, तामसिक भोजन से बचें और शांत व संयमित व्यवहार रखें।

भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची शांति और सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद हैं। उनके अनुसार, व्यक्ति को पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तभी वह जीवन में सच्ची सफलता और संतोष पा सकता है।

गौतम बुद्ध के प्रेरणादय उपदेश

जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से समझदार व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं।

क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है।

ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थाई नहीं हो सकती। अगर आप अँधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रौशनी की तलाश क्यों नहीं करते।

एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लम्बी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन-मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।