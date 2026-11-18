Guruwar Vrat Katha In Hindi: हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ बृहस्पति देव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त विधि-विधान से इनकी पूजा करने के साथ व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की व्रत कथा का पाठ करने से सुख-समृद्धि, सौभाग्य के साथ खुशहाली की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन इस व्रत कथा का पाठ करने से गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी होने के साथ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा और आरती…

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बृहस्पतिवार व्रत कथा (Brihaspati Vrat Katha)

प्राचीन समय की बात है एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। लेकिन उसकी रानी को ये सब करना पसंद न करती थी। वो तो न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले ग‌ए। घर पर रानी और दासी थी । उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ‌ए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूं। अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं, जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं।

बृहस्पतिदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग-बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक-परलोक सार्थक हो सकता है, परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को ख़ुशी नहीं हुई। उसने कहा- मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है, जिसे मैं दान दूं।

तब बृहस्पतिदेव बोले ‘यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। सात बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिटटी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा को हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस-मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहां धोने के लिए डालना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए।

व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार सात बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल तीन बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समस्त धन-संपत्ति नष्ट हो गई और दोनों प्रहर खाने के लिए भी तरसने लगे। तब व्यापारी ने कहा कि मैं दूसरे देश को जाता हूं। यहां पर हर कोई जानता है इसलिए कोई काम भी नहीं कर सकता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहां जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरी ओर रानी और दासी दुखी रहने लगी।

एक बार जब रानी और दासी को सात दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के गुजर-बसर हो जाए। रानी का कहना मानकर वह उनकी बहन के पास पहुंची।

उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी से बोली कि आपकी बहन सो बड़ी घमंडी है वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। इस बार रानी बोली कि इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। ये हमारे भाग्य का दोष है। अच्छे-बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। उधर, रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी।

कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी. तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है, तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली. बताओ दासी क्यों आई थी।

रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। इसलिए तेरे घर पांच सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बात सुनकर बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं. देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो।

रानी की दासी घर के अंदर गई, तो उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। वो काफी अचंभित हुई क्योंकि वह अभी एक-एक घड़े को देखकर गई थी। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा।

उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ की पूजा करें और दीपक जलाएं। व्रत कथा सुनें और एक समय पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पतिदेव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई।

सात दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आईं। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुईं। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पतिदेव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर दो थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी से कहा कि ये तुम्हारे और रानी के लिए है। तुम दोनों भोजन करना। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई। दासी ने रानी से कहा कि चलो भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वह बोली कि तू ही जाकर भोजन कर क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। इस बात पर दासी ने कहा कि एक महात्मा भोजन दे गया है। तो रानी बोली कि वह तूझे दे गया है तू जाकर कर लें। इस पर दासी ने कहा कि वह हमें दो थाली में भोजन दे गया है इसलिए हम और आप साथ-साथ भोजन करेंगे। इसके बाद दोनों से गुरु बृहस्पति को नमस्कार करके भोजन ग्रहण किया।

उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन-संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी. तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था। इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है।

रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है। इसलिए हमें दान-पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा।

वहीं दूसरी ओर राजा दुःखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था, एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे।

लकड़हारे के सामने आकर बोले: हे लकड़हारे! इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? मुझे बतलाओं

लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और उत्तर दिया: महात्मा जी! आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूं। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई।

महात्मा तो मन से दयालु होते हैं। इन्होंने राजा से कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का अपमान किया था जिसके कारण यह दशा हुई है। लेकिन अब तुम चिंता मत कर तुम्हारी पत्नी ने भी गुरुवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जायेंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो और व्रत किया करो। दो पैसे के चने मुनक्का डालकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे।

साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला: हे प्रभो! मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, जिससे भोजन के उपरान्त कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। इसके साथ ही मुझे नहीं पता कि कौन सी कथा कहूं।

साधु ने कहा: हे लकड़हारे! तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली-भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। व्रत कथा इस प्रकार से है

बृहस्पति देव की कहानी

प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके को‌ई संतान न थी। वह नित्य पूजा-पाठ करता। लेकिन उसकी स्त्री बड़ी मलीनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे।

भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहां एक कन्या उत्पन्न हु‌ई। लेकिन कन्या उसके जन्म से खुश नहीं हुआ। समय बीतने के साथ कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी कि तभी उसकी मां ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए।

दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। उसने कहा कि प्रभु अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से की हो, तो मुझे एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली ग‌ई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आ‌ई और उससे जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा।

एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया।

राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न-जल त्यागने का समाचार ज्ञात हु‌आ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राहमण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गाया ।

कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राहमण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की हालत देखकर बहुत-सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया । ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहां गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी। आप माताजी को यहां लिवा ला‌ओ। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जा‌ए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी मां को समझाने लगी, हे मां, तुम प्रातःकाल स्नानादि करके विष्णु भागवन का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जा‌एगी। परंतु उसकी मां ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची झूठन को खा लेती थी ।

एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी मां को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि कराके पूजा-पाठ करवाया तो उसकी मां की बुद्धि ठीक हो ग‌ई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को ग‌ई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हु‌आ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गये ।

धीरे-धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया, उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परन्तु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए।

उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे न आग जलावे समस्त जनता मेरे यहां भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा सम्पूर्ण नगर में करवा दी गई।

राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया।

जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुःख प्राप्त हुआ है और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था।

उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे: अरे मूर्ख! तूने बृहस्पतिदेव की कथा नहीं करी इस कारण तुझे दुःख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर चार पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तेरे सभी कष्ट दूर हो जायेंगे।

बृहस्पति के दिन उसे चार पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा: हे राजा! तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा है उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा।

इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुन्दर वस्त्र-आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पतिदेव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया।

राजा जब अपने नगर के निकट पहुँचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला मन्दिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा यह किसका बाग और धर्मशाला हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया।

जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा कि: हे दासी! देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जायें, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी होजा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने कहा: हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है।

राजा ने निश्चय किया कि सात रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं परंतु मैं प्रतिदिन दिन में तीन बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बँधी रहती तथा दिन में तीन बार कहानी कहता।

एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहिन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहिन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, उन्हें रोककर राजा कहने लगा: अरे भाइयों! मेरी बृहस्पतिदेव की कथा सुन लो।

वे बोले: लो! हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परन्तु कुछ आदमी बोले: अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम-राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया।

आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले: अरे भईया! तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनेंगे तब तक चार हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा।

उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई, उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी-दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया।

राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं।

राजा ने अपनी बहन से कहा कि यहां पर ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले।

बहन बोली: हे भैया! यह देश ऐसा ही है कि पहले यहां लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आउं।

वह ऐसा कहकर देखने चली गई परंतप उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसने भोजन न किया हो अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहां तीन रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी।

एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन! हम अपने घर को जायेंगे। तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा हाँ चली जा। परन्तु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है।

बहन ने अपने भैया से कहा: हे भईया! मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम ही क्या करोगी।

बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निरवंशी हैं। हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया।

रानी बोली हे प्रभो! बृहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे।

उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ। सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई।

नौवें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी! स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हां कर दिया।

जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहां आई, तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई।

राजा की बहन बोली कि भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती।

श्री बृहस्पति देव की आरती

ॐ जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा।

छिन-छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा॥

ॐ जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा॥

तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी।

जगतपिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी॥

ॐ जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा॥

चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हर्ता।

सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भर्ता॥

ॐ जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा॥

तन, मन, धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े।

प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े॥

ॐ जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा॥

दीनदयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी।

पाप हरहु सब हर्ता, संतन सुखकारी॥

ॐ जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा॥

जो कोई आरती तेरे, प्रेम सहित गावे।

जेठ आनंद कर सो, निश्चय पावे॥

ॐ जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा।।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मान्यताएं और परंपराएं अलग-अलग हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्वान या फिर धार्मिक ग्रंथ देख लें।