Bhishma Panchak 2026: हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस मास के दौरान पूजा-पाठ, व्रत, स्नान और दान-पुण्य करना बेहद पवित्र माना जाता है। इस महीने पड़ने वाली भीष्म पंचक को भी धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हर माह पड़ने वाले पंचक से थोड़े अलग होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु की विधिवत पूजा-अर्चना करना लाभकारी माना जाता है। इस साल भीष्म पंचक आरंभ होने की बात करें, तो देवउठनी एकादशी के दिन से हो रही है। आइए जानते हैं भीष्म पंचक क्या है, इसका धार्मिक महत्व से लेकर अगले 5 दिन क्या करें और क्या नहीं…

भीष्म पंचक 2026 कब से कब तक है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में भीष्म पंचक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 16 मिनट से शुरू होगी। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगी।

भीष्म पंचक का आरंभ- 20 नवंबर 2026,शुक्रवार

भीष्म पंचक का समापन- 24 नवंबर 2026, मंगलवार

भीष्म पंचक क्या है?

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम पांच तिथियां यानी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि से मिलकर भीष्म पंचक बनता है। इसे विष्णु पंचक, हरि पंचक और पंच भीखू नाम से भी जाना जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि, ये पंचक काल होता है। इसलिए कुछ कामों की मनाही होती है।

क्यों लगता है भीष्म पंचक?

भीष्म पंचक महाभारत के पितामह भीष्म के सम्मान में हर साल मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटकर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मान्यता है कि इस समय भगवान कृष्ण के कहने पर भीष्म पितामह ने कार्तिक मास के अंतिम पांच दिनों में विशेष व्रत करने के साथ श्री हरि विष्णु की आराधना की थी। तभी से इन पांच दिनों को भीष्म पंचक के रूप में जाना जाता है।

भीष्म पंचक के 5 दिन क्यों होते हैं खास?

भीष्म पंचक के यह 5 दिन काफी खास होते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख-समृद्धि और जीवन में शांति आती है। इसके साथ ही कार्तिक मास की साधना का फल भी मिल सकता है। इसलिए इस पांच दिनों के दौरान व्रत, तप और तप करना विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अलावा भीष्म पंचक के दौरान दान-पुण्य करना लाभकारी होता है।

भीष्म पंचक के दौरान क्या करें?

भीष्म पंचक के पांचों दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर पर ही स्नान के पानी में गंगाजल मिला लें।

भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, नैवेद्य आदि अर्पित करने के साथ मंत्रों का जाप करें।

भीष्म पंचक के दौरान तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। तुलसी में जल चढ़ाने के साथ शाम को घी का दीपक जलाएं।

भीष्म पंचक के दौरान सहस्रनाम, श्रीमद् भागवत कथा आदि का पाठ करने के साथ ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।

कार्तिक मास के दौरान दीपदान का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा जरूरतमंद और गरीबों को दान करें।

भीष्म पंचक में क्या नहीं करना चाहिए?