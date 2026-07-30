Bhimashankar Temple Pune: आज दिव्य धाम की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे जिले में स्थित है। साथ ही यह मंदिर सह्याद्रि पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच है। यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां दर्शन और पूजा करने से भय, संकट और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं महत्व और इतिहास…

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भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास

पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र भीमासुर अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और देवताओं तथा ऋषि-मुनियों को सताने लगा। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर भीमासुर का वध किया। इसी स्थान पर शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हुए और यह स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है।

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धार्मिक महत्व

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को शिवभक्तों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि यहां स्थापित शिवलिंग स्वयंभू (स्वयं प्रकट) है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शिव पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। यह भी माना जाता है कि भीमा नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से हुआ है, जिससे इस तीर्थ का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि, सावन और श्रावण सोमवार के दौरान यहां विशेष पूजा-अर्चना होती है।

कैसे पहुंचे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग?

भीमाशंकर पुणे से लगभग 125 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 220 किलोमीटर की दूर है। वहीं सबसे पास प्रमुख रेलवे स्टेशन पुणे जंक्शन है। स्टेशन से टैक्सी या बस के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। सबसे पास हवाई अड्डा पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहां से टैक्सी, कैब और बस के जरिए भीमाशंकर पहुंचा जा सकता है।

डिसक्लेमर- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी पर आधारित है। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं पर आस्था व्यक्ति विशेष की हो सकती है। यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन या आधिकारिक स्रोतों से समय और व्यवस्थाओं की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।