Bhai Dooj 2026 Date: भाई दूज का पर्व भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। वहीं, भाई अपनी बहनों की रक्षा करने और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। आइए जानते हैं इस साल भाई दूज कब है…

28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के बाद वैभव के दाता शुक्र होंगे उदय; तुला, कन्या, और कर्क राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

कब है भाई दूज 2026

भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होकर 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। ऐसे में इस साल यह पर्व 11 नवंबर 2026, बुधवार को मनाया जाएगा।

29 अक्टूबर करवाचौथ पर बन रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग; तुला, कन्या, मेष और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल 11 नवंबर को तिलक लगाने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। इस समय बहन अपने भाई के माथे पर तिलक कर सकती हैं।

भाई दूज का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना ने उनका स्वागत किया, तिलक लगाया और भोजन कराया। बहन के प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उससे तिलक करवाएगा, उसे सुख-समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मिलेगा। इसी मान्यता के कारण भाई दूज पर तिलक लगाने की परंपरा है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।